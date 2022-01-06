الولايات المتحدة: 12 قتيلا بينهم ثمانية أطفال في حريق المبنى في فيلادلفيا والسلطات فتحت تحقيقا حول الحادث

رئيس بلدية فيلادلفيا جيم كيني : "اليوم هو أحد أكثر الأيام مأسوية في تاريخ مدينتنا"

لقي 12 شخصا حتفهم، بينهم 8 أطفال، اليوم الخميس، في حريق شب في مبنى سكني اجتماعي صغير، في حي فيرمونت المركزي، بالقرب من المتاحف الكبرى وسط مدينة فيلادلفيا، أكبر مدن ولاية بينسلفانيا الأميركية، وفق ما أعلن عنه مجلس البلدية.

ولفتت وكالة الإسكان في فيلادلفيا أنه تم فحص المبنى في أيار/مايو 2021، وكانت أجهزة الكشف تعمل في ذلك الوقت، في حين أعلنت فرق الإطفاء فتح تحقيق لتحديد كيف بدأ الحريق ولماذا امتد بهذه السرعة وما هي مخارج الطوارئ.

وشدد المسؤول في فرق الإطفاء كريغ مورفي على أنه "كانت هناك أربعة أجهزة لكشف الدخان ولكن لم يعمل أي منها"، مضيفا أن "عددا كبيرا جدا من الناس يعيشون في منزلين فقط".

وأكد مورفي أن "8 أشخاص تمكنوا من الإفلات من ألسنة اللهب وأن اثنين آخرين نقلا إلى المستشفى"، وأن حصيلة الحريق "مروعة"، مشيرًا إلى أنه "أحد أسوأ الحرائق" بالنسبة له منذ بدأ العمل قبل 35 عاما.

وأوضح عناصر من خدمة الإطفاء أن "السيطرة على ألسنة اللهب استغرقت 50 دقيقة"، في المبنى الذي تملكه البلدية والتابع للإسكان الاجتماعي الفدرالي، واضطرت العناصر للتعامل مع "الحريق الشديد الذي نشب من الطابق الثانى للمبنى".

وأكد رئيس بلدية فيلادلفيا جيم كيني أن "اليوم هو أحد أكثر الأيام مأسوية في تاريخ مدينتنا"، مضيفا "لا يمكننا الحكم على عدد الأشخاص الذين يعيشون في هذا المبنى".

وتجمع أقارب الضحايا أمام مدرسة قريبة جدا من المبنى المكون من ثلاثة طوابق والمبني من الطوب، وقالت جاكويتا بوريفوي (37 عاما)، التي فقدت 3 شقيقات و7 من أبناء وبنات أختها في الحريق "لا أعرف ماذا أفعل، لا أعرف ماذا أقول، رحل أخواتي وأبناء أخي وبنات أخي ، لن يعودوا أبدا".