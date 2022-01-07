رقم قياسي عالمي جديد: تشخيص أكثر من 750 الف اصابة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة

رقم قياسي عالمي الليلة الماضية (الخميس) في الولايات المتحدة، في عدد الاصابات الجديدة بفيروس كورونا

تم كسر رقم قياسي عالمي الليلة الماضية (الخميس) في الولايات المتحدة، في عدد الاصابات الجديدة بفيروس كورونا، مع 763878 اصابة، كما وتم الإبلاغ عن أكثر من 130 حالة وفاة أمس نتيجة للمرض، بما في ذلك 62 من سكان مدينة نيويورك، وهو أعلى معطى منذ بدء العملية اللقاحات.

وفي تصريح لوسائل الإعلام، قالت حاكمة نيويورك كاثي هوكلي: ان "ارتداء القناع وغسل اليدين والتطعيم والجرعة الثانية والثالثة هي امور هامى للغاية، وهذه أشياء علينا القيام بها للحفاظ على أنفسنا وأحبائنا.

وقالت منظمة الصحة العالمية، أمس، إنه تم كسر رقم قياسي جديد بلغ 9.5 مليون إصابة بكورونا على مستوى العالم خلال الأسبوع الماضي، مع انتشار سلالة أوميكرون. هذه زيادة بنسبة 71٪ مقارنة بالأسبوع السابق.

ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها؛ فقد ‏وصل عدد ‏‏‏الإصابات إلى 57310718 إصابة، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 825106 حالات وفاة.‏