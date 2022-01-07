تقرير: رجل يهودي يتعرض للضرب على يد اثنين في بلدة بروكلين بمدينة نيويورك

دفع الخوف من معاداة السامية 40 في المئة من اليهود الأمريكيين إلى تغيير سلوكهم في العام الماضي

أفادت صحيفة جيروزاليم بوست أن "رجلاً يهوديًا تعرض للضرب في شوارع بلدة بروكلين بمدينة نيويورك، مساء الأحد، على أيدي شخصين" مضيفة أن "شرطة المدينة فتحت تحقيقا في الحادث الذي اعتبرته 'جريمة كراهية' محتملة"، وأكدت الشرطة أن المشتبه بهما، طاردا المعتدى عليه (26 عامًا) وضرباه بـ "جسم غير معروف"، مما أدى إلى جرح في الرأس واستدعى دخوله المستشفى على الفور.

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للحادثة، وزعم شاهد أن المشبته بهما ضربوا الضحية بالعصي، ولم يتم التعرف على الجناة حتى الآن.

ودفع الخوف من معاداة السامية 40 في المئة من اليهود الأمريكيين إلى تغيير سلوكهم في العام الماضي، بحيث تجنب 17 في المئة أماكن أو أحداث أو مواقف معينة، و 22 في المئة تجنبوا عرض الرموز الدينية، و 25 في المئة امتنعوا عن نشر أي محتوى على الإنترنت، وفقًا لإحصاء جديد بحسب ما أوردته وكالة التلغراف اليهودية.