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تقرير: رجل يهودي يتعرض للضرب على يد اثنين في بلدة بروكلين بمدينة نيويورك

i24NEWS

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رجل يهودي يسير على طول طريق مارتن لوثر كينج درايف في جيرسي سيتي ، نيوجيرسي، الولايات المتحدة الأمريكية، 13 ديسمبر / كانون الأول 2019
(AP Photo/Mark Lennihan, File)رجل يهودي يسير على طول طريق مارتن لوثر كينج درايف في جيرسي سيتي ، نيوجيرسي، الولايات المتحدة الأمريكية، 13 ديسمبر / كانون الأول 2019

دفع الخوف من معاداة السامية 40 في المئة من اليهود الأمريكيين إلى تغيير سلوكهم في العام الماضي

أفادت صحيفة جيروزاليم بوست أن "رجلاً يهوديًا تعرض للضرب في شوارع بلدة بروكلين بمدينة نيويورك، مساء الأحد، على أيدي شخصين" مضيفة أن "شرطة المدينة فتحت تحقيقا في الحادث الذي اعتبرته 'جريمة كراهية' محتملة"، وأكدت الشرطة أن المشتبه بهما، طاردا المعتدى عليه (26 عامًا) وضرباه بـ "جسم غير معروف"، مما أدى إلى جرح في الرأس واستدعى دخوله المستشفى على الفور.

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وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للحادثة، وزعم شاهد أن المشبته بهما ضربوا الضحية بالعصي، ولم يتم التعرف على الجناة حتى الآن.

ودفع الخوف من معاداة السامية 40 في المئة من اليهود الأمريكيين إلى تغيير سلوكهم في العام الماضي، بحيث تجنب 17 في المئة أماكن أو أحداث أو مواقف معينة، و 22 في المئة تجنبوا عرض الرموز الدينية، و 25 في المئة امتنعوا عن نشر أي محتوى على الإنترنت، وفقًا لإحصاء جديد بحسب ما أوردته وكالة التلغراف اليهودية.