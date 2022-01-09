تقرير: منظمة مسيحية من ألاباما تدعم اسرائيل بوحي توراتي

منذ 2012 تمت تنشئة أكثر من 65000 قائد بمن فيهم ضباط في الجيش الإسرائيلي على أساس "القيم بروح الأخلاق التوراتية

كشف تقرير نشره موقع "يسرائيل تايم" عن مساعي منظمة دينية أمريكية صغيرة تتخذ من برمنغهام مقراً لها، منذ تأسيسها في عام 2012، دعم اسرائيل على أكثر من صعيد، ابتداء من توفير الميزانيات لتطوير القبة الحديدية وحتى تمويل الأبحاث الطبية المختلفة.

ولفت التقرير الى قيام المنظمة واسمها الرمزي USIEA باستقطاب كبار أعضاء الكونجرس لزيارة المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وتجنيدهم للحصول على تمويل أمريكي بمئات الملايين من الدولارات لصالح أنظمة القبة الحديدية.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك بنيامين نتنياهو قد كتب في رسالة إلى المنظمة في عام 2014: "تزود زيارات USIEA إلى إسرائيل، المشرعين المشاركين، بفهم عميق للقضايا المعقدة التي تواجه إسرائيل والطرق التي يمكن أن تعمل بها بلداننا معًا. من خلال القيام بذلك ، تساعد USIEA في تقوية الروابط التي نتشاركها."

وفي خطوة متقدمة أخرى، تسعى المنظمة بالتعاون مع شركائها في الكابيتول هيل، الى الترويج لمشروع استراتيجي تصبح من خلاله الدول الموقعة على "اتفاقيات أبراهيم" بديلاً عن الصين فيما يتعلق بسلسلة توريد الأدوية والبحوث الطبية.

وكانت الصين قد كونت لنفسها ميزة تفاضلية بمجال الأبحاث خلال انتشار جائحة كورونا، إضافة الى نقل الولايات المتحدة أبحاثها الى ذلك البلد. وأجدت المسؤولة في المنظمة هيذر جونسون أنه حيال النقص في العشرات من الأدوية، فإن معظم الكونجرس يدرك أننا بحاجة إلى إجراء أبحاثنا الطبية خارج الصين وإعادتها إلى الولايات المتحدة." وأضافت "المشكلة هي أن صناعة الأدوية تركت الولايات المتحدة متوجهة إلى الصين لسبب ما. والسبب هو الافتقار الى الجدوى الاقتصادية ".

ومع ذلك ، تقر USIEA بفرصة نقل البحث الطبي الى إسرائيل والإمارات العربية المتحدة، لاغتنام فرصة تكاليف العمالة المنخفضة في مصر والأردن. لا تزال الجهود الميدانية في مهدها ، لكن "كبار المسؤولين في اللجان المعنية" يعملون بجد لتحويل الرؤية إلى تشريع ، بحسب المنظمة.

قال عضو الكونجرس هنري كافيار من تكساس لـ Israel Time "التزام إسرائيل بالبحوث الطبية لعب دورًا رئيسيًا في الصحة العالمية - من خلال تطوير اللقاحات وإدارة سلسلة التوريد والتعاون الاقتصادي".

كما التقت هيذر جونسون، وهي من مواليد ولاية ألاباما، مع رئيس البلدية أرييل رون ناحمان في عام 1997، خلال زيارة خاصة لإسرائيل مع زوجها. كانت المستوطنة الإسرائيلية الواقعة في قلب الضفة الغربية آنذاك في طور استيعاب آلاف المهاجرين من روسيا الأمر الذي ضاعف عدد السكان فيها تقريبًا.

وبحسب التقرير فقد استخدمت جونسون، التي كانت تدير مزرعة تعمل على تطوير قيادات مسيحية في جبال شمال كاليفورنيا، شبكة معارفها، لمساعدة آرييل في التعامل مع تدفق المهاجرين، بما في ذلك شراء أجهزة كمبيوتر للمدارس وإنشاء محطة إذاعية في مدينة. كما قاموا بتنظيم تبادل طلابي، حيث قام طلاب المدارس الثانوية من أريئيل بزيارة مزرعة جونسون، ووصل في المقابل طلاب أمريكيون لزيارة المدينة المقامة في الضفة الغربية خلال عيد الحانوكا.

وأنشأت جونسون في أعقاب تلك الزيارات مركزًا للقيادة في آريئيل، على أساس نموذج مزرعتها في كاليفورنيا. ومنذ عام 2010، تمت تنشئة أكثر من 65000 قائد، بمن فيهم جنود في الجيش الإسرائيلي وضباط شرطة وطلاب وموظفو شركات تجارية، على أساس "القيم بروح الأخلاق التوراتية".

ولفتت جونسون خلال حديثها لـ"يسرائيل تايم" الى أهمية تشجيع أعضاء في الكونجرس الأمريكي لزيارة مستوطنة أريئيل، فمن هناك تقول جونسون"ترى الكثير من الأشياء، ترى تجميد البناء بين كر وفر. وإذا أرادت الولايات المتحدة أن تكون وسيطًا في عملية السلام في الشرق الأوسط، وأن تدخل في تفاصيل الصراع، فمن الواضح أن الكونجرس بحاجة إلى أن يكون قادرًا على فهم القصة الحقيقية، وهذه هي الطريقة التي بدأنا بها".

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2012، أجرت USIEA المشكَّلة حديثًا أول جولة لوفدها، والتي ضمت خمسة أعضاء جمهوريين في الكونجرس - جميعهم رؤساء اللجان الفرعية للجنة القوات المسلحة ولم يكن أي من هؤلاء المشرعين قد زار الضفة الغربية قبل تلك الجولة.

وأوضحت جونسون كذلك أن "الجولات قدمت فهماً جديداً لسبب وجوب بقاء منطقة الضفة الغربية تحت السيطرة الإسرائيلية، حيث أن الفلسطينيين يزدهرون عند التعامل مع إسرائيل". فقد قامت وفود USIEA بجولة في الضفة الغربية لفهم الإمكانات الاقتصادية للتعاون الإسرائيلي الفلسطيني في المنطقة المتنازع عليها. وقالت جونسون: "كان بإمكانهم أن يروا ويفهموا أن الفلسطينيين والإسرائيليين يعملون هناك معًا". "لقد رأوا المدن اليهودية، وليس المستوطنات وفهموا بناء على ذلك، كيف تسير الأمور، بطريقة مختلفة".

"لقد رأوا جامعة أريئيل، ورأوا الفلسطينيين يعملون في إسرائيل في مناطق صناعية. كان ذلك نموذجًا جديدًا في ذلك الوقت". في عام 2019 ، اصطحبت جونسون لأول مرة أربعة أعضاء من الكونغرس الجمهوري إلى الخليل، التي تشغل مكانة اقتصادية فلسطينية بغية الاجتماع برجال الأعمال المحليين.