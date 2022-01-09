مقتل 19 شخصا على الأقل في حريق بمبنى في نيويورك

رئيس بلدية نيويورك: "تم التأكد من مصرع 19 شخصا، إضافة إلى العديد من المصابين في حالة حرجة"

لقي 19 شخصا على الأقل حتفهم وأصيب العشرات في حريق شبّ في مبنى سكني شاهق في حي برونكس بنيويورك، وفق ما أعلن رئيس بلدية المدينة إريك آدامز الأحد.

وقال آدامز الذي تولى منصبه قبل نحو أسبوع، لشبكة سي إن إن "تم التأكد من مصرع 19 شخصا، إضافة إلى العديد من المصابين في حالة حرجة"، موضحا أن 63 شخصا أصيبوا في الحريق.

وتحدث رئيس البلدية الجديد، وهو شرطي سابق من أصول إفريقية تولى منصبه في الأول من كانون الثاني/يناير، عن "مأساة حقيقية للمدينة وليس لحي برونكس فحسب".

وأظهرت مشاهد بثت على مواقع التواصل الاجتماعي ألسنة نيران هائلة ودخانا أسود كثيفا يتصاعد من نافذة مبنى يضم طبقات عدة في حي برونكس المترامي في شمال نيويورك. وكان عناصر الإطفاء أشاروا في حصيلة سابقة الى إصابة ثلاثين شخصا.