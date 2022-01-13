مشرع جمهوري بارز يرفض التعاون مع لجنة تحقيق أحداث الكابيتول

قال ماكارثي إنه قرر دون أسف عدم المشاركة في استغلال النفوذ من جانب اللجنة الخاصة هذه ووصف عملها غير قانوني

تزامن مع الإعلان عن توقيف زعيم مجموعة يمينية متطرفة الخميس، ضالعة بدور رئيسي في الهجوم على الكابيتول في ختام جولة انتخابات، رفض زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب الأمريكي كيفن ماكارثي الأربعاء، تقديم شهادته أمام لجنة الكونغرس التي تحقق في اقتحام الكابيتول واعتبر التحقيق الذي تجريه اللجنة غير قانوني. وتحقق لجنة تومسون ما إذا كان ترامب ومستشاروه قد شجعوا على أعمال العنف أو خططوا لها.

وقال ماكارثي إنه قرر دون أسف عدم المشاركة في استغلال النفوذ من جانب اللجنة الخاصة هذه. وأوضح في بيان إن اللجنة "تريد مقابلتي في ما يتعلق بتصريحات عامة شاركتها مع العالم، وبشأن محادثات خاصة ليس لها أدنى علاقة بأعمال العنف التي اندلعت في الكابيتول".

وكان رئيس اللجنة الخاصة بالتحقيق في أحداث السادس من كانون الثاني/يناير 2021 بيني تومسون قد اقترح على ماكارثي في وقت سابق الأربعاء "لقاء في الثالث أو الرابع من شباط/فبراير" لمناقشة "محادثاته مع الرئيس ترامب قبل وخلال وبعد أحداث العنف" تلك.

وقالت اللجنة إن ماكارثي اتصل بكبير موظفي ترامب، مارك ميدوز في الأيام التي سبقت الهجوم، عندما كان ترامب وأنصاره يخططون لمنع الكونغرس من المصادقة على فوز بايدن في الانتخابات الرئاسية، في السادس من كانون الثاني/يناير 2021.

هذا وتوجه وزارة العدل الأمريكية تهم التآمر وإثارة الفتنة وارتكاب جرائم عنف لـ 11 شخصًا في قضية اقتحام مبنى الكابيتول.