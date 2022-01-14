واشنطن: لم يتبق سوى "بضعة أسابيع" لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني

هدد بلينكن بانسحاب الولايات المتحدة "إن لم تثمر مفاوضات فيينا اتفاقاً" بالتنسيق الوثيق مع الدول المعنية

أكد وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن، اليوم الجمعة، أن بلاده "مستعدّة للجوء إلى خيارات أخرى إذا فشلت المفاوضات الجارية في فيينا لإعادة إحياء الاتفاق النووي"، محذرا من أنه "لم يتبقَّ سوى بضعة أسابيع لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني"، وفق ما ورد في مقابلة له مع إذاعة NBR الأمريكية العامة.

وأشار بلينكن إلى أن "الوقت ينفد منّا فعلاً لأنّ إيران تقترب أكثر فأكثر من اللحظة التي يمكن فيها أن تنتج خلال فترة زمنية قصيرة جداً ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع سلاح نووي"، مضيفا "الإيرانيون يحرزون إنجازات في المجال النووي سيصبح التراجع عنها صعباً أكثر فأكثر، لأنهم يتعلّمون أشياء وينفذون أشياء جديدة بعدما كسروا القيود المنصوص عليها في الاتفاق".

وهدد بلينكن بانسحاب الولايات المتحدة "إن لم تثمر مفاوضات فيينا اتفاقاً" بالتنسيق الوثيق مع الدول المعنية، مشيرا إلى أنّ "الأمريكيين مستعدون لأيّ من المسارين، ولكن من الواضح أنه ستكون العودة إلى اتفاق فيينا أفضل بكثير لأمننا وأمن حلفائنا وشركائنا، غير أنّه إذا لم نتمكّن من ذلك، فسنتعامل مع هذه المسألة بطرق أخرى".

وتشدّد طهران على أولوية رفع العقوبات الاقتصادية التي فرضتها عليها واشنطن في أعقاب ذلك، والحصول على ضمانات بعدم تكرار الانسحاب الأمريكي، في المقابل تركز الولايات المتحدة والأطراف الأوروبية على أهمية عودة إيران إلى احترام كل التزاماتها بموجب الاتفاق، والتي بدأت التراجع عنها بدءاً من 2019 رداً على انسحاب واشنطن.