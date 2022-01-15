المهاجم الذي لم يتضح ما إذا كان مسلحا اقتحم المكان أثناء الصلاة

قالت سلطات ولاية تكساس، اليوم السبت، انه ثمة رجل يحتجز عدة رهائن في كنيس يهودي في مدينة كوليوي بولاية تكساس، أثناء إقامة الصلاة هناك.

وتم إرسال قوات كبيرة من الشرطة إلى المنطقة. في هذه المرحلة، لم تُعرف إصابات أو دوافع الشخص، لكن وفقًا لبعض التقارير، فإنه يطالب بالإفراج عن شقيقته المسجونة في تكساس. وقالت شرطة المدينة إنها تتفاوض مع المشتبه به.

وبحسب التقارير، فقد بث الرجل، وهو باكستاني الأصل، على الهواء مباشرة من كنيس بيت يسرائيل على فيسبوك وسُمع يتحدث إلى شخص على الهاتف وهو يقول في البث الحي الذي أغلق بعد فترة وجيزة: "إذا حاول أحد دخول هذا المبنى ، أقول لك بوضوح، سيموت الجميع".

ويدعي المسلح أن لديه قنابل في أماكن مجهولة. وهو يحتجز 3-5 رهائن وأحدهم حاخام (ردل دين يهودي)

وعليه، تم تحذير السكان في المنطقة للابتعاد عن الكنيس، ووصلت قوات الشرطة الخاصة وعملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI.

وتحدث وزير الخارجية الاسرائيلي يائير لابيد مع ليبيا لينك، القنصل الإسرائيلي في هيوستن، التي كانت في طريقها إلى مكان الحادث، وتلقى آخر المستجدات حول ما يحدث، وقال" نحن نراقب عن كثب حالة الرهائن ونحن على اتصال وثيق مع وكالات سلطات تنفيذ القانون الأمريكية".