تكساس: إطلاق سراح جميع رهائن الكنيس في كوليفيل ومصرع الخاطف

أشاد بايدن بعمل سلطات إنفاذ القانون "نرسل المحبة والقوة لأعضاء مجتمع بيت إسرائيل وكوليفيل والجالية اليهودية".

أعلن حاكم ولاية تكساس الأمريكية أنه تم إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين في كنيس يهودي في تكساس دون إصابة أحدهم بأذى.

وأبلغ الليلة الماضية (السبت) عن استيلاء مسلح على كنيس يهودي للجالية اليهودية في مدينة كوليفيل تحت تهديد السلاح، واحتجازه أربعة رهائن هناك لمدة ثماني ساعات. وأكد مسؤولون أمنيون في الولايات المتحدة، صباح اليوم الأحد، إطلاق سراح الأربعة وهم أحياء، وقتل الخاطف.

ورحب الرئيس الأمريكي جو بايدن بالإفراج عن الرهائن في كنيس يهودي في تكساس.

ونقلت وسائل إعلام عن بايدن قوله "بفضل العمل الشجاع الذي قامت به وكالات إنفاذ القانون الحكومية والمحلية والفيدرالية، فإن أربعة أمريكيين محتجزين كرهائن في كنيس يهودي في تكساس سيعودون إلى منازلهم مع عائلاتهم. أنا ممتن لعمل وكالات إنفاذ القانون على جميع المستويات الذين تصرفوا بشكل تعاوني ودون خوف، من أجل إنقاذ الرهائن. وقال بايدن "نرسل المحبة والقوة لأعضاء مجتمع بيت إسرائيل وكوليفيل والجالية اليهودية".

وفي إشارة الى عدم معرفة دوافع ذلك الخاطف بعد قال الرئيس الأمريكي"في الأيام المقبلة سنعرف المزيد عن دوافع الخاطف. لكني أريد أن أوضح لأي شخص ينوي نشر الكراهية أننا سنقف ضد معاداة السامية والتطرف المتزايد في هذا البلد. هكذا نحن، والليلة، جعلنا رجال ونساء إنفاذ القانون نشعر جميعًا بالفخر".

ومن جانبها، اعربت القنصل الإسرائيلي في هيوستن ليفيا لينك، في مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي عن ارتياحها حيال إطلاق سراح الرهائن في تكساس، بحسب موقع كيبا الإسرائيلي.

حيث قالت "هذا مصدر ارتياح كبير، قضينا ساعات من التوتر، ووصلنا بأسرع ما يمكن للوقوف الى جانب أفراد الجالية، لقد أدارت السلطات الحدث بيد حازمة وأطلعتنا على ما يدور بانتظام".

ونددت المسؤولة بتصاعد مشاعر العداء للسامية "لا يجوز في أي حال أن يذهب أي شخص إلى الكنيس في الصباح، دون أن يعرف إن كان سيعود الى بيته بين الأحياء. إننا نشهد تصاعدا في معاداة السامية في جميع أنحاء العالم، وبالتأكيد في الولايات المتحدة. سمعنا ان الخاطف قتل ونستطيع أن نتنفس الصعداء ".

وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية على خلفية الإعتداء على الكنيس في كوليفيل، أن الشرطة في واشنطن العاصمة ستكثف دورياتها لحماية دور المعابد اليهودية. وقالت متحدثة باسم الشرطة لشبكة CNN إنه تقرر زيادة وجود الشرطة على الرغم من عدم وجود تهديدات ملموسة على العاصمة في الوقت الحالي.

يشار الى أن منفذ عملية الهجوم على كنيس كوليفيل أطلق تهديدات بتفجير قنابل زعم أنه زرعها في المكان، وطالب بالإفراج عن شقيقته التي تمضي عقوبة السجن لمدة 86 عاما، بعدما أدينت بالاعتداء ومحاولة قتل جندي أمريكي في أفغانستان.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية، أن المقصودة تدعى عافية صديقي، وهي مسجونة في قاعدة جوية بالقرب من فورت وورث في تكساس. غير أن محامية عافية صديقي قالت في تصريح لمحطة "سي ان ان" إن موكلتها "غير ضالعة بتاتا" في عملية احتجاز الرهائن مؤكدة أن الرجل ليس شقيق صديقي ومشددة على أن موكلتها تندد بما حصل.