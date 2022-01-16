ترامب يكرر أمام مناصريه مزاعم بفوزه الانتخابات الرئاسية وينتقد "سياسيي واشنطن"

"الديمقراطيون المتطرفون يريدون جعل الولايات المتحدة بلدا شيوعيا، سئمنا سيطرة سياسيي واشنطن على حياتنا"

كرر الرئيس السابق للولايات المتحدة عن الحزب الجمهوري مزاعم حول فوزه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي حسمت في نهاية المطاف لصالح غريمه الدمقراطي جو بايدن، خلال تجمع لأنصاره السبت في ولاية أريزونا. ووجه ترامب في الوقت نفسه انتقادات الى "سياسيي واشنطن" الذين يريدون "التحكم" بحياة الأميركيين، وفق تعبيره.

وقال ترامب "سئمنا سيطرة سياسيي واشنطن على حياتنا. سئمنا الواجبات" المفروضة، مضيفا أن "الديمقراطيين المتطرفين يريدون جعل الولايات المتحدة بلدا شيوعيا".

وجدد ترامب مزاعم له لم يتوقف عن ترديدها منذ الانتخابات الرئاسية الأخيرة في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 قائلا "لقد فزنا في الانتخابات. لقد حققنا فوزا كبيرا. لا يمكننا السماح لهم بالإفلات بهذه السهولة". كما ترددت خلال هذا اللقاء مزاعم تعكس مواقف ترامب السابقة على شاكلة أن "الانتخابات مسروقة وظلم وسائل الإعلام، واعتبار أن الولايات المتحدة أصبحت "أضحوكة للعالم أجمع".

ورفع مناصرو الرئيس الجمهوري السابق رايات "ترامب 2020" و"ترامب 2024" لتحفيز الملياردير الذي خسر الانتخابات الرئاسية بعد أربعة أعوام أمضاها في البيت الأبيض، على الترشّح للانتخابات المقبلة.

من الجدير ذكره أن ترامب كان قد ألغى مؤتمرا صحافيا كان ينوي عقده في الذكرى السنوية الأولى لاقتحام الكونغرس وقال إنه يفضل التحدّث مباشرة أمام تجمّع شعبي حاشد. وحضرت اللقاء المرشّحة لمنصب حاكم أريزونا كاري ليك التي أعلنت في الماضي أنها لن تصادق على فوز بايدن في هذه الولاية الحاسمة في حال كانت تتولى المنصب.

كما ويشار الى أن حساب ترامب على تويتر قد حجب بسبب تصريحاته المتكررة عن نتائج الانتخابات، وقرر على إثر ذلك تقليص حضوره في السياسة الأميركية، وحصر إطلالاته بوسائل إعلام محافظة متشددة.