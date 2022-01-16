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بريطانيا تؤكد أن المختطف في حادث الكنيس في تكساس بريطاني الجنسية

i24news

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من موقع الاختطاف في الكنيس اليهودي
AP Photo/Tony Gutierrezمن موقع الاختطاف في الكنيس اليهودي

مكتب التحقيقات الفيدرالية يعلن ان الحادث في الكنيس لم يكن مرتبطا بالجالية اليهودية

اعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI اليوم أن حادث اختطاف الرهائن في كنيس "بيت إسرائيل" في مدينة كوليفيل بولاية تكساس لم يكن مرتبطا بالجالية اليهودية في الولايات المتحدة. وفي سياق متصل السلطات في الولايات المتحدة لم تكشف بعد عن هوية الخاطف، لكن المتحدث باسم الخارجية البريطانية اعلن أنه "نحن على اطلاع على وفاة رجل بريطاني في تكساس ونحن على تواصل مع السلطات المحلية". 

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وقال المحقق الفيدرالي مات دي سيرنو بحسب النشر في معاريف إن الحادث انتهى بعد انقاذ الرهائن الأربعة بدون اي اصابة، وقال "لم تكن علاقة" للجالية اليهودية وإنه "يوجد مؤشر أن للشخص كان مخطط أوسع". 

مع ذلك، قال الموقع إن في الجالية اليهودية في الولايات المتحدة يشيرون الى ارتفاع بحوادث "معاداة السامية". روبرت زينغر، رئيس المركز للتأثير اليهودي الذي يعمل من أجل يهود الشتات في العالم، عقب بعد انقاذ الاربعة وقال :"نحن ممتنون على العملية البطولية التي قامت بها جميع وكالات تطبيق القانون، والذين عملوا بدون توقف لضمان اطلاق سراح الرهائن. هذا الحادث يضاف الى حوادث عنف معادية للسامية عديدة، التي تحدث يوميا ضد الجالية اليهودية في العالم". 

وأبلغ الليلة الماضية (السبت) عن استيلاء مسلح على كنيس يهودي للجالية اليهودية في مدينة كوليفيل تحت تهديد السلاح، واحتجازه أربعة رهائن هناك لمدة ثماني ساعات. وأكد مسؤولون أمنيون في الولايات المتحدة، صباح اليوم الأحد، إطلاق سراح الأربعة وهم أحياء، وقتل الخاطف.ورحب الرئيس الأمريكي جو بايدن بالإفراج عن الرهائن في كنيس يهودي في تكساس 

 

 