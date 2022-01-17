إسرائيل تدرس خيارات تقديم المساعدة لجزر تونغا بعد الانفجار البركاني

إسرائيل تدرس تقديم المساعدة بما في ذلك إتاحة الحصول على مياه نظيفة من خلال وكالة التعاون الإنمائية الإسرائيلية

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي ورئيس الوزراء المناوب يائير لابيد يوم الأحد أن إسرائيل تدرس خيارات تقديم المساعدة لجزر تونغا التي تعرضت لانفجار بركاني مزلزل أعقبه مد تسونامي هائل ضرب الأرخبيل، يوم السبت.

وكتب لابيد على تويتر "بالنيابة عن شعب إسرائيل، أبعث بأصدق التعازي لشعب تونغا المتضرر من الانفجار البركاني وموجات المد الأخيرة".

وأضاف أن "إسرائيل تدرس الخيارات المختلفة لتقديم المساعدة، بما في ذلك إتاحة الحصول على مياه نظيفة، من خلال وكالة الإسعاف التابعة لنا هناك".

ويقصد لابيد في حديثه وكالة التعاون الإنمائي الدولية الإسرائيلية وتدعى ماشاف، وهي جزء من وزارة الخارجية الإسرائيلية.

تم إطلاق الوكالة في عام 1957 لتقديم المساعدات الإنسانية وتبادل الخبرات الإسرائيلية في مجموعة متنوعة من الموضوعات مع البلدان النامية من خلال تدريب المتخصصين في الطب والتنمية والتعليم والزراعة.

ضربت أمواج تسونامي اليوم السبت، جزيرة تونغا الأمريكية نتيجة نشاط بركاني وقع في المحيط ، حسب ما أعلن المركز الأميركي لمراقبة أمواج المد العاتية في المحيط الهادي.

وأوضح المركز في بيان أن ساموا الأميركية مهددة بتقلبات في مستوى البحر وأمواج محيط قوية قد تشكل تهديدا للشواطئ في مدن ساحلية.

وتتبع مركز الرصد موجات تسونامي ارتفاعها قدمان في عاصمة ساموا الأمريكية عقب النشاط الزلزالي في تونغا. وأضاف أن خطر موجات المد لا يزال قائما وأن التقلبات في مستوى البحر وأمواج المحيط القوية تشكل خطرا على طول الشواطئ.