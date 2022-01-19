المدعية العامة لنيويورك تؤكد وجود "أدلة على الاحتيال الضريبي" في منظمة ترامب

تريد جيمس استجواب الرئيس السابق دونالد ترامب وابنه دونالد جونيور وابنته إيفانكا، وإجبارهم على الإدلاء بشهادتهم

كشف المدعية العامة لنيويورك ليتيسيا جيمس، في تحقيق لها، عن وجود في "منظمة ترامب" عن أدلة يبدو أنها تؤسس لممارسات التهرب الضريبي، وخاصة المبالغة ثم التقليل من قيمة بعض الأصول، وأشارت ليتيسيا إلى أنها"تريد استجواب الرئيس السابق دونالد ترامب وابنه دونالد جونيور وابنته إيفانكا، وإجبارهم على الإدلاء بشهادتهم".

كان المالك القانوني لمنظمة ترامب، الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، يملك "سلطة اتخاذ القرار بشأن مجموعة واسعة من ممارسات منظمة ترامب، بما في ذلك تقديم بيانات مغلوطة لطرف ثالث، وخاصة لمؤسسات مالية ومصلحة الضرائب الأميركية"، بحسب وثيقة لمحكمة ولاية نيويورك العليا موقعة من المدعية العامة ليتيسيا جيمس.

وذكرت الوثيقة "حتى كانون الثاني/يناير 2017، كانت السيدة (إيفانكا) ترامب هي جهة الاتصال الرئيسية مع دويتشه بنك، أكبر دائن لمنظمة ترامب. ونظرا لمنصبها، كانت السيدة ترامب مسؤولة عن إرسال وثائق مالية مغلوطة إلى دويتشه بنك وإلى الولاية الفدرالية".

وأشار النص كذلك إلى انه "منذ عام 2017، كان دونالد جونيور يتمتع بالسلطة على العديد من المستندات التي تحتوي على تقديرات خاطئة للأصول"، ولا سيما شقته في برج ترامب والذي تم التصريح بأنها أكبر بثلاث مرات من مساحتها الحقيقية والمبالغة في تقدير قيمتها مع 200 مليون دولار.

وقالت جيمس في بيان "ينبغي على عائلة ترامب الامتثال لمذكرات الاستدعاء القانونية التي نرسلها للحصول على المستندات والافادات لأنه لا يمكن لأي شخص في هذا البلد أن يختار ما إذا كان القانون ينطبق عليه وكيف. لن يتم إعاقة جهودنا لمواصلة هذا التحقيق ولضمان عدم وجود أي شخص فوق القانون".

وتتهم عائلة ترامب المدّعية العامة المنتمية إلى الحزب الديموقراطي، بإجراء تحقيقها بدوافع سياسية، ووصفت سلوكها بأنه يشكل "تهديداً لديموقراطيتنا".

تم بالفعل استدعاء دونالد ترامب وابنه دونالد جونيور وابنته إيفانكا للاستماع إلى اقوالهم في مطلع كانون الثاني/يناير في إطار هذا التحقيق الواسع الذي بدأته جيمس في آذار/مارس 2019، لكن الرئيس السابق رد بإرسال مقترح لها من 20 صفحة ل"إلغاء" مذكرات الاستدعاء.