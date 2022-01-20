السلطات البريطانية توقف شخصين في إطار التحقيق حول احتجاز رهائن في كنيس تكساس

قالت الشرطة في بيان"أوقف رجلان هذا الصباح في برمنغهام ومانشستر. وهما في الحبس على ذمة التحقيق"

أعلنت الشرطة البريطانية الخميس توقيف رجلين في إنجلترا على خلفية التحقيق بقضية احتجاز رهائن في كنيس في ولاية تكساس الأمريكية، نهاية الأسبوع الماضي. وقالت شرطة مكافحة الإرهاب في شمال غرب إنجلترا في بيان "أوقف رجلان هذا الصباح في برمنغهام ومانشستر. وهما في الحبس على ذمة التحقيق".

وكانت الشرطة التي تتعاون مع السلطات الأمريكية في هذا التحقيق اوقفت الأحد مراهقين في جنوب مانشستر قبل أن تفرج عنهما الثلاثاء.

وتوصل مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي الى الكشف عن هوية محتجز الرهائن في كنيس في مدينة كوليفيل على أنه البريطاني مالك فيصل أكرم (44 عاما) الذي قتل خلال مداهمة للشرطة، السبت للكنيس، بينما حرر الرهائن الأربعة سالمين.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن مالك فيصل أكرم كان موضع تحقيق العام 2020 أجراه جهاز الاستخبارات البريطاني الداخلي (ام آي 5) انتهى دون نتيجة محددة.

وذكرت محطة سكاي نيوز التلفزيونية أن مالك فيصل أكرم الذي كان يعيش في بلاكبرن في شمال إنكلترا، وصل إلى الولايات المتحدة قبل حلول العام الجديد عبر مطار جون كينيدي في نيويورك قبل شراء السلاح المستخدم أثناء عملية احتجاز الرهائن.