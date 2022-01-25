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التحقيق في تحطم مقاتلة أمريكية من طراز اف-35 قرب بحر الصين الجنوبي

i24news

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طائرة مقاتلة إسرائيلية من طراز F-35 Lightning II أثناء حفل تخريج طياري سلاح الجو الإسرائيلي في قاعدة حتسريم الجوية في صحراء النقب جنوب اسرائيل ، 26 ديسمبر ، 2018.
JACK GUEZ / AFPطائرة مقاتلة إسرائيلية من طراز F-35 Lightning II أثناء حفل تخريج طياري سلاح الجو الإسرائيلي في قاعدة حتسريم الجوية في صحراء النقب جنوب اسرائيل ، 26 ديسمبر ، 2018.

أعلنت البحرية الأمريكية أن الطائرة الأحدث في مجالها تحطمت إثر سقوطها على ظهر السفينة "يو إس إس كارل فينسون

تحقق البحرية الأمريكية في حادث تحطم طائرة مقاتلة من طراز "اف 35" خلال عمليات تحليق روتينية في بحر الصين الجنوبي. وأعلنت البحرية الأمريكية أن الطائرة الأحدث في مجالها تحطمت إثر سقوطها على ظهر السفينة "يو إس إس كارل فينسون" (CVN-70) يوم الاثنين في بحر الصين الجنوبي، على ما جاء في الموقع الإخباري 14.

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وذكر بيان للبحرية الأمريكية ، أن "الطيار خرج بسلام من الطائرة وجرى إنقاذه باستخدام مروحية عسكرية أمريكية". 

وأفاد موقع النشرة أن سبعة من البحارة الذين تواجدوا على ظهر السفينة أصيبوا بشكل متفاوت وتم إرسال ثلاثة إلى منشأة طبية في مانيلا بالفلبين. وأفيد بأن البحارة الثلاثة في حالة مستقرة الآن. كما تم علاج أربعة بحارة على متن السفينة "Carl Vinson" وقد عاد منهم 3 الى العمل