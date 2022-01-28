رئيسة هندوراس الجديدة تريد تأسيس "دولة اشتراكية وديموقراطية" وتحضى بدعم كامالا هاريس، لها لمكافحة الفساد

" 74 في المئة من سكان البلاد البالغ عددهم حوالى عشرة ملايين يعيشون تحت خط الفقر"

وعدت زيومارا كاسترو، أول سيدة تتولى الرئاسة في هندوراس، بتأسيس "دولة اشتراكية وديموقراطية" في البلاد، مضيفة " إن دولة هندوراس دُفعت إلى الإفلاس خلال السنوات الـ12 الماضية" التي حكم خلالها اليمين.

وأقسمت اليسارية كاسترو اليمين، أمس الخميس، لولاية مدتها أربع سنوات، بحضور لويس ريدوندو الذي اعترفت به رئيسا للبرلمان، متجاهلة الأزمة المفتوحة منذ ستة أيام بين جناحين متناحرين داخل حزبها تخللها عراك بالأيدي في البرلمان.

وأضافت كاسترو أنها "تتسلم الدولة مفلسة"، مؤكدة أن "البلاد يجب أن تعرف ما فعلوه (الحكام السابقون) بالأموال"، ووعدت بأنها ستركز جهودها حتى نهاية ولايتها في 2026 على "التعليم والصحة والأمن والوظيفة".

ويشار إلى أن ديون هندوراس تبلغ 17 مليار دولار.

وشجعت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، الرئيسة الجديدة على مكافحة الفساد الذي يُعد أحد أسباب الهجرة الجماعية من أميركا الوسطى إلى الولايات المتحدة، وكانت أول من التقى الرئيسة الجديدة بعد حفل التنصيب.

وأكدت كاسترو أن " 74 في المئة من سكان البلاد البالغ عددهم حوالي عشرة ملايين يعيشون تحت خط الفقر" (59 بالمئة حسب الأرقام الرسمية و71 بالمئة حسب منظمة غير حكومية في هندوراس).

وقالت "هذا الرقم وحده يفسر فرار قوافل من آلاف الأشخاص شمالًا إلى المكسيك والولايات المتحدة بحثًا عن طريقة للبقاء حتى مع المخاطرة بحياتهم".