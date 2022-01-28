رسم صليب معقوف في محطة قطار بواشنطن بعد يوم إحياء ذكرى المحرقة

شيلا كاتز :"هذا غير مقبول. أصدقاؤك اليهود مرهقون ويحتاجونك كشركاء للتحدث علناً ضد معاداة السامية"

عمد "مخربون" على رسم صليب معقوف على الجدران الخارجية لمحطة القطار في واشنطن اليوم الجمعة، و حفر رسالة "F ** k you Obama" على أحد الجدران مما أدى إلى إدانة الجماعات اليهودية وأعضاء الكونغرس وإجراء تحقيق من قبل سلطات إنفاذ القانون.

وفي السايق قال الاتحاد اليهودي لأمريكا الشمالية (تمثل 146 اتحادا يهوديا و 300 مجتمع يهودي مستقل) "مشهد الصليب المعقوف النازي في العاصمة في اليوم التالي لذكرى المحرقة أمر مزعج للغاية".

قالت المديرة التنفيذية للمجلس الوطني للنساء اليهوديات قالت شيلا كاتز :"هذا غير مقبول. أصدقاؤك اليهود مرهقون ويحتاجونك كشركاء للتحدث علناً ضد معاداة السامية" مشيراة إلى أن"هذا الرمز المعاد للسامية والكراهية لا مكان له في مجتمعنا، والعثور عليه في مدينتنا أسبوع يوم إحياء ذكرى الهولوكوست هو أمر مسيء بشكل خاص" ، قال الاتحاد اليهودي في واشنطن.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال أمس الخميس في يوم إحياء ذكرى المحرقة: "من واجبنا جميعًا الوقوف في وجه عودة ظهور معاداة السامية والتأكد من عدم حصول التعصب والكراهية على ملاذ آمن ، في الداخل وفي جميع أنحاء العالم".

وكان استطلاع حديث لمؤسسة مؤسسة عائلة رودمان، قد كشف أن 94 في المئة من اليهود الأمريكيين يعتقدون أن هناك معاداة للسامية في الولايات المتحدة، و42 في المئة قالوا إنهم تعرضوا لمعاداة السامية إما بشكل مباشر أو من خلال العائلة أو الأصدقاء في السنوات الخمس الماضية