عاصفة ثلجية تضرب الساحل الشرقي للولايات المتحدة

يُتوقع أن تتشكل في المناطق الساحلية طبقة من الثلج تزيد عن 30 سم وما يصل إلى ثلاثة أقدام

ثلوج كثيفة من المتوقع ان تتساقط مع رياح تضاهي في شدتها قوة رياح الإعصار السبت في شرق الولايات المتحدة

ومع صدور تحذيرات متعددة من العاصفة الثلجية، تلقت مدن مثل نيويورك وبوسطن العبء الأكبر للعاصفة التي أكدت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية صباح السبت أنها اشتدت إلى ما يُسمى "القنبلة الإعصار"، وهي ظاهرة تتميز بالقوة المتفجرة للانخفاض السريع في الضغط الجوي.

ويُتوقع أن تتشكل في المناطق الساحلية طبقة من الثلج تزيد عن 30 سم وما يصل إلى ثلاثة أقدام في أجزاء من ولاية ماساتشوستس حيث تم الإبلاغ عن انقطاع الكهرباء عن أكثر من 119 ألف منزل.

وبلغ التحذير من التجمد حتى أقصى الجنوب مثل فلوريدا حيث أدى انخفاض درجات الحرارة إلى شلل موقت للسحالي الكبيرة التي يمكن أن يصل وزنها إلى تسعة كيلوغرامات وتم التحذير من احتمال سقوطها عن الأشجار.

ودعي السكان في البلدات والمدن الواقعة على الساحل الشرقي إلى البقاء في منازلهم وتجنب جميع التنقلات غير الضرورية في هذه الظروف. وفي لونغ آيلاند، قال مسؤولون إن سائق كاسحة ثلج عثر على امرأة ميتة في سيارتها.