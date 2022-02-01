تقرير سي إن إن: لجنة مكافحة الشغب في الكابيتول تتلقى وثائق مزقها ترامب

لم يتطرق التقرير الى الأسباب التي تجعل الأرشيف الوطني واثقًا من ان هذه الوثائق قد مزقها ترامب بنفسه

تلقت لجنة التحقيق في أعمال الشغب في الكابيتول التي وقعت في 6 يناير 2021 وثائق يُزعم أن الرئيس السابق دونالد ترامب مزقها في الماضي. وزعم الأرشيف الوطني أن "بعض الوثائق الرئاسية التي مزقها الرئيس السابق وأعيد تجميعها نقلت إلى اللجنة".

ولم يتطرق التقرير الى الأسباب التي تجعل الأرشيف الوطني واثقًا من ان هذه الوثائق قد مزقها ترامب بنفسه، ولكن تم الإبلاغ عن وجود حالات في الماضي استلزمت إعادة تجميع وثائق من البيت الأبيض ولصقها مرة أخرى خلال فترة ترامب.

وقالت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، وهي من الحزب الديمقراطي، إن الكونغرس سوف يشكل لجنة "خارجية مستقلة" للتحقيق في الهجوم الذي تعرض له مقر الكابيتول في السادس من يناير/ كانون الثاني الماضي.

هذا وتوجه وزارة العدل الأمريكية تهم التآمر وإثارة الفتنة وارتكاب جرائم عنف لـ 11 شخصًا في قضية اقتحام مبنى الكابيتول.