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تقرير: لقاح فايزر للأطفال دون سن الخامسة سيكون متاحا نهاية شهر فبراير في الولايات المتحدة

i24NEWS - Reuters

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الدكتورة روندا أشونولو تريح ابنها أميتشي، 7 سنوات ، حيث يتم تلقيحه بالجرعة الأولى من لقاح فايزر في مستشفى الأطفال في مونتيفيوري ، 3 نوفمبر 2021 ، في حي برونكس في نيويورك.
AP Photo/Mary Altaffer, Fileالدكتورة روندا أشونولو تريح ابنها أميتشي، 7 سنوات ، حيث يتم تلقيحه بالجرعة الأولى من لقاح فايزر في مستشفى الأطفال في مونتيفيوري ، 3 نوفمبر 2021 ، في حي برونكس في نيويورك.

منحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أمس الاثنين الموافقة الكاملة على لقاح كورونا موديرنا للبالغين 18 عاما

من المتوقع أن تقدم شركتا فايزر- بيونتيك طلب ترخيص استخدام طارئ في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية للقاحات للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر إلى 5 سنوات، في إطار خطة من شأنها أن تؤدي إلى إذن محتمل لنظام من جرعتين في الأسابيع المقبلة.حسبما ذكرت صحيفة واشنطن بوست أمس الاثنين.

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وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة الغذاء والدواء حثت الشركات على تقديم الطلب حتى يتمكن المنظمون من البدء في مراجعة البيانات ذات اللقطة المزدوجة ونقل التقرير عن أحد الأشخاص المطلعين قوله: "الفكرة هي، دعونا نمضي قدمًا ونبدأ في مراجعة جرعتين". "إذا تم تعليق البيانات في التقديم، فيمكنك أن تبدأ الأطفال في خط الأساس الأساسي الخاص بهم قبل أشهر مما لو لم تفعل أي شيء حتى تظهر بيانات الجرعة الثالثة."

وفي الوقت نفسه، منحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أمس الاثنين الموافقة الكاملة على لقاح كورونا موديرنا للبالغين 18 عامًا فما فوق.

أصبح اللقاح متاحًا منذ ديسمبر/كانون الأول من عام 2020 على أساس طارئ، ولكن من المأمول أن توفر هذه الخطوة دفعة إضافية للثقة في اللقاح.

استندت الموافقة الكاملة على بيانات المتابعة التي تظهر "فعالية عالية وسلامة مواتية بعد حوالي ستة أشهر من الجرعة الثانية".