الولايات المتحدة : حصيلة وفيات كورونا تتجاوز  900 ألف وفاة

كانت الولايات المتحدة قد تجاوزت عتبة 800 ألف وفاة في منتصف كانون الأول/ديسمبر الماضي

أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن حصيلة الوفيات جراء كوفيد في الولايات المتحدة تجاوزت 900 ألف حالة أمس الجمعة، وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان "اليوم تتجاوز بلادنا عتبة مأسوية أخرى". وحيّا ذكرى 900 ألف أميركي اودى بهم الفيروس.

وأضاف بايدن "لدينا الآن أدوات أكثر من أي وقت مضى لإنقاذ الأرواح ومحاربة هذا الفيروس"، مشددا مواطنيه على تلقي التطعيم والجرعات المعززة.

من جهتها، قالت مديرة مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، روشيل والينسكي، "لا تزال حالات الاستشفاء مرتفعة، ما يدفع قدرة الرعاية الصحية والقوى العاملة لدينا إلى أقصى حدودها في بعض مناطق البلاد".

وكانت الولايات المتحدة قد تجاوزت عتبة 800 ألف وفاة في منتصف كانون الأول/ديسمبر الماضي، و سجلت وفق الأرقام الرسمية أكبر عدد من الوفيات جراء كوفيد من حيث الأرقام المطلقة، تليها البرازيل والهند

يشار أنه انخفض حاليا عدد الإصابات المرتبطة بالمتحور أوميكرون، لكن عدد الوفيات اليومية يواصل الارتفاع، وتسجل 2400 وفاة يوميا في المعدل، وفق بيانات السلطات الصحية.

ويذكر أن جائحة كوفيد تسببت بوفاة ما لا يقل عن 5,7 ملايين شخص في أنحاء العالم منذ بدئها في كانون الأول/ديسمبر 2019، بحسب حصيلة لوكالة فرانس برس الجمعة، لكن منظمة الصحة العالمية تقول إن العدد الفعلي قد يكون أعلى بمرتين إلى ثلاث مرات.