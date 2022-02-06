بعد أيام على تعيينه، رئيس وزراء البيرو يستقيل من منصبه

كان رئيس البيرو بيدرو كاستيّو، أكد أمس السبت، أنه سيجري تعديلا حكوميا يشمل مغادرة رئيس الوزراء

أعلن رئيس وزراء بيرو ، هيكتور فالير، اليوم الأحد، عن استقالته من منصبه بعد أربعة أيام فقط من توليه المنصب، بعد مزاعم بأنه ضرب ابنته وزوجته الراحلة.

وكان رئيس البيرو بيدرو كاستيّو، أكد أمس السبت، أنه سيجري تعديلا حكوميا يشمل مغادرة رئيس الوزراء، وقال خلال كلمة متلفزة قصيرة "قررت تعديل الحكومة" مشيرا إلى رفض البرلمان مناقشة التصويت على الثقة بالحكومة التي شكلت الثلاثاء الماضي.

وأتى تصريح الرئيس كاستيلو، إثر إدانة واسعة لاختيار فالير، رئيسا للوزراء، على ما أوردت صحيفة "الغارديان" البريطانية، فيما رد رئيس الوزراء المستقيل بأن البعض استغل اتهامات كاذبة له بارتكاب العنف الأسري من أجل إقصائه عن السلطة، حسب موقع سكاي نيوز عربية.

وذكرت صحيفة "إل كوميرسيو" أن ابنة فالير بينتو أدعت في تشرين الأول /أكتوبر 2016 في مركز للشرطة في ليما أن والدها صفعها ولكمها وشد شعرها في منزل العائلة. وأمرت قاضية في شباط/فبراير 2017 باتخاذ "إجراءات حماية" لزوجته بسبب "مؤشرات إلى سوء معاملة جسدية" بدت عليها على ما أضافت الصحيفة.

يشار إلى أن الحكومة المقبلة، ستكون الرابعة التي تشكل في البلاد في غضون ستة أشهر منذ تولي الرئيس بيدرو كاستيو السلطة في 28 تموز/يوليو الماضي.