واشنطن: 10 ملايين دولار لمن يقودنا الى زعيم تنظيم الدولة الإسلامية – ولاية خراسان

المكافأة ستمنح أيضًا لكلّ شخص يقدّم معلومة تساعد في "توقيف أو إدانة" الضالعين بـ"الهجوم الإرهابي بمطار كابول

أعلنت الولايات المتحدة الإثنين عن مكافأة قدرها 10 ملايين دولار لمن يقدّم أيّ معلومة تتيح "التعرّف على أو تحديد مكان" وجود زعيم تنظيم الدولة الإسلامية - ولاية خراسان سناء الله غفاري.

وللتوضيح أفادت وزارة الخارجية الأمريكية أن المكافأة ستمنح أيضًا لكلّ شخص يقدّم معلومة تساعد في "توقيف أو إدانة" الضالعين بـ"الهجوم الإرهابي الذي نُفّذ في 26 آب/أغسطس 2021 في مطار كابول" الذي أوقع نحو مائة قتيل بينهم 13 عسكرياً.

وجاء الهجوم قبل أقل من 48 ساعة من موعد سحب الولايات المتحدة آخر قواتها من أفغانستان وغداة ضربة جوية شنتها الولايات المتحدة في كابول الأحد. وحدد الرئيس الأميركي جو بايدن مهلة لسحب كل القوات الأميركية من أفغانستان وإنهاء أطول حرب خاضتها الولايات المتحدة بدأت وفق زعم رئيس الولايات المتحدة أنذاك جورج بوش ردا على هجمات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر 2001.