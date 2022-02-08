البيت الأبيض: مستشار بايدن العلمي يستقيل بسبب اتهامات بالتنمر

قال إريك لاندر، "أنا حزين جدا لأنني تسببت بالأذية لزملاء سابقين وحاليين بسبب الطريقة التي تحدثت بها إليهم"

أعلن كبير المستشارين العلميين في البيت الأبيض إريك لاندر، أمس الإثنين، عن استقالته بعدما اتهم بالتنمر على الموظفين العاملين في جهازه وهو تصرف وعد الرئيس الأميركي جو بايدن عند توليه السلطة عدم التسامح معه بتاتا.

وقال إريك لاندر، "أنا حزين جدا لأنني تسببت بالأذية لزملاء سابقين وحاليين بسبب الطريقة التي تحدثت بها إليهم". مضيفا في رسالة الاستقالة، "سعيت إلى دفع نفسي وزملائي إلى تحقيق أهدافنا المشتركة" مقرا "لقد تجاوزت الحدود".

ومن جانب آخر، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، أن إيريك لاندر مستشار الرئيس الأمريكي جو بايدن العلمي قدم استقالته من منصبه بعد مزاعم عن تنمره بعاملين معه والحط من شأنهم. مضيفة “قبل الرئيس استقالة الدكتور إيريك لاندر من منصبه وقدم له الشكر عن عمله” في مكافحة السرطان والتغير المناخي وجائحة كورونا.

وأشارت ساكي أن بايدن “يعلم أن الدكتور لاندر سوف يستمر في تقديم إسهامات قيمة للمجتمع العلمي في السنوات المقبلة”.

وكان إريك لاندر، يشرف خصوصا على مبادرة أحياها بايدن أخيرا تهدف إلى خفض الوفيات المرتبطة بالسرطان، بالنصف على الأقل خلال السنوات 25 المقبلة.

يشار أنه هذه ليست أول استقالة في صفوف مستشاري جو بادين.

ويذكر أن البيت الأبيض أوقف تي جيه داكلو نائب المتحدثة باسمه عن العمل قبل عام بعد أن هدد مراسلة كانت تعمل على قصة عن علاقته الرومانسية مع صحافية أخرى. واستقال داكلو بعد ذلك.