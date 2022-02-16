English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر

الشرطة الكندية تحذّر المتظاهرين من مغبّة عدم الامتثال لأوامر فضّ الاحتجاجات

i24NEWS - AFP

دقيقة 1
متظاهر يؤدي التحية خلال احتجاج لسائقي الشاحنات ضد القيود المفروضة على تدابير الجائحة وحكومة ترودو، خارج البرلمان الكندي في أوتاوا في 11 فبراير 2022.
Ed Jones/AFPمتظاهر يؤدي التحية خلال احتجاج لسائقي الشاحنات ضد القيود المفروضة على تدابير الجائحة وحكومة ترودو، خارج البرلمان الكندي في أوتاوا في 11 فبراير 2022.

مع حصول الشرطة الآن على مساعدة من وحدات أخرى من قوات إنفاذ القانون، فإنها ستكون الآن "قادرة على القيام بواجبها

حذّرت الشرطة الكندية، الأربعاء المتظاهرين المحتجين ضد تدابير مكافحة وباء كورونا بوجوب إخلاء شوارع مدينة أوتاوا تحت طائلة الاعتقال وفرض غرامات ومصادرة شاحناتهم، وقد مضت ثلاثة أسابيع على مظاهرات تسببت بشلل الحركة في المدينة.

Video poster

وعممت شرطة أوتاوا مذكرة على الشاحنات المركونة أمام البرلمان لسانها "يتعين عليكم مغادرة المنطقة فوراً". وأضافت أنّ كلّ من يسدّ طريقاً أو يساعد آخرين في ذلك سيتم اعتقاله. وحذرت الشرطة أيضا من أنّ كلّ من يُتهم أو يُدان بالمشاركة في تظاهرة غير قانونية، قد يُحظر من السفر إلى الولايات المتحدة، إضافة إلى فرض عقوبات جنائية عليه.

وبالرغم من توزيع المذكرات، واصلت عشرات الشاحنات اعتصامها في شوارع بمنطقة البرلمان مطلقة الأبواق من وقت لآخر، متحديةً أوامر قضائية تم تمديدها، الأربعاء بمنع الأصوات المرتفعة.

يشار الى أن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو لجأ إلى تفعيل قانون الطوارئ لقمع المحتجين ضد فرض اللقاح الذين خرجوا الى الشوارع غير آبهين بعرقلة حركة السير حد الشلل، وشمل التحرك في ذروته قطع ستة معابر حدودية، من بينها طريق تجارة استراتيجي عبر جسر أمباسدور بين ويندسور وأونتاريو وديترويت.

يذكر أنها المرة الثانية فقط في تاريخ كندا التي يتم فيها تفعيل تلك الإجراءات في وقت السلم.

وقال ترودو للصحافيين الأربعاء إنّه مع حصول الشرطة الآن على مساعدة من وحدات أخرى من قوات إنفاذ القانون، فإنها ستكون الآن "قادرة على القيام بواجبها".