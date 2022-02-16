الشرطة الكندية تحذّر المتظاهرين من مغبّة عدم الامتثال لأوامر فضّ الاحتجاجات

مع حصول الشرطة الآن على مساعدة من وحدات أخرى من قوات إنفاذ القانون، فإنها ستكون الآن "قادرة على القيام بواجبها

حذّرت الشرطة الكندية، الأربعاء المتظاهرين المحتجين ضد تدابير مكافحة وباء كورونا بوجوب إخلاء شوارع مدينة أوتاوا تحت طائلة الاعتقال وفرض غرامات ومصادرة شاحناتهم، وقد مضت ثلاثة أسابيع على مظاهرات تسببت بشلل الحركة في المدينة.

وعممت شرطة أوتاوا مذكرة على الشاحنات المركونة أمام البرلمان لسانها "يتعين عليكم مغادرة المنطقة فوراً". وأضافت أنّ كلّ من يسدّ طريقاً أو يساعد آخرين في ذلك سيتم اعتقاله. وحذرت الشرطة أيضا من أنّ كلّ من يُتهم أو يُدان بالمشاركة في تظاهرة غير قانونية، قد يُحظر من السفر إلى الولايات المتحدة، إضافة إلى فرض عقوبات جنائية عليه.

وبالرغم من توزيع المذكرات، واصلت عشرات الشاحنات اعتصامها في شوارع بمنطقة البرلمان مطلقة الأبواق من وقت لآخر، متحديةً أوامر قضائية تم تمديدها، الأربعاء بمنع الأصوات المرتفعة.

يشار الى أن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو لجأ إلى تفعيل قانون الطوارئ لقمع المحتجين ضد فرض اللقاح الذين خرجوا الى الشوارع غير آبهين بعرقلة حركة السير حد الشلل، وشمل التحرك في ذروته قطع ستة معابر حدودية، من بينها طريق تجارة استراتيجي عبر جسر أمباسدور بين ويندسور وأونتاريو وديترويت.

يذكر أنها المرة الثانية فقط في تاريخ كندا التي يتم فيها تفعيل تلك الإجراءات في وقت السلم.

وقال ترودو للصحافيين الأربعاء إنّه مع حصول الشرطة الآن على مساعدة من وحدات أخرى من قوات إنفاذ القانون، فإنها ستكون الآن "قادرة على القيام بواجبها".