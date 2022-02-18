كندا: شرطة أوتاوا توقف عددا من المتظاهرين وتنصح الباقين بالمغادرة

الشرطة تطالب"المتظاهرين بالمغادرة فورا وأن يبقوا سلميين" الذين يشلون وسط العاصمة الفدرالية منذ حوالى 3أسابيع.

أعلنت الشرطة الكندية في أوتاوا في بيان، اليوم الجمعة، أنها باشرت عملية واسعة النطاق لإخلاء شوارع أوتاوا من المحتجين المعارضين لتدابير مكافحة وباء كورونا، وطالبت "المتظاهرين بالمغادرة فورا وأن يبقوا سلميين". الذين يشلون وسط العاصمة الفدرالية منذ حوالى ثلاثة أسابيع.

وأكد البيان: "نحرص على تحذيركم بأنه بموجب قوانين الولاية والقوانين الفدرالية، تتعرضون لعقوبات بالغة إذا لم توقفوا نشاطاتكم غير القانونية وتسحبوا فوراً عرباتكم وأملاككم من كل مواقع التظاهرات غير القانونية".

ونشرت عبر تويتر فيديو يظهر الإجراءات التي تتخذها الشرطة في أوتاوا، حيث توجّهت قافلة شاحنة "برفقة OPP وRCMP" إلى أسفل طريق ريفرسايد باتجاه المنطقة البرلمانية لإزالة حواجز الشاحنات.

وكتبت شرطة أوتاوا في تغريدة عبر حسابها على تويتر، أنّ "هناك انتشاراً كثيفاً للشرطة في شارع نيكولاس (قرب البرلمان) وننصح المتظاهرين بالمغادرة فوراً"، موضحة أنّ "بعض المتظاهرين يسلمون أنفسهم ويتم توقيفهم".

وتحسباً لبدء العملية، أُغلق مجلس العموم الكندي لـ"أسباب أمنية". وأعلن رئيسه أنتوني روتا، في بيان، عن "إلغاء جلسة" كانت مقررة اليوم. وأضاف روتا: "لم تكونوا موجودين في مكاتب مجلس العموم، ابقوا بعيداً عن وسط المدينة حتى إشعار آخر، وإذا كنتم في المباني، يرجى البقاء داخل المقر وانتظار تعليمات عناصر جهاز الحماية البرلمانية".

وكان من المقرر أن يناقش النواب تطبيق قانون إجراءات الطوارئ من الساعة 12 بتوقيت غرينتش إلى منتصف الليل.