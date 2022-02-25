رئيس الولايات المتحدة يرشح رسميا أول أمريكية سمراء قاضية بأعلى محكمة في البلاد

رشح بايدن نصرت جاهان تشودري كقاضية في محكمة فيدرالية بولاية نيويورك لتكون بذلك أول امرأة مسلمة

أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي رشح رسميا القاضية كيتانجي براون جاكسون لتكون أول امرأة ذات بشرة سمراء تراس المحكمة العليا، أعلى المحاكم في البلاد وتزامن مع ترشيح نصرت تشودري أول قاضية فيدرالية من أصول مسلمة، لتخلف كيتانجي براون القاضي ستيفن براير، الذي قرر بإرادته التقاعد عن عمر 83 عاما،

يأتي إعلان بايدن عن ترشيح كيتانجي جاكسون بعد، أن أعلن مؤخرا عن ترشيح السيدة نصرت جاهان تشودري كقاضية في محكمة فيدرالية بولاية نيويورك لتكون بذلك أول امرأة مسلمة تترشح لهذا المنصب وتنحدر نصرت تشودري من أصول بنجالية، وستكون بذلك ثاني شخص مسلم يصبح قاض فيدرالي بعد القاضي زاهد قريشي، لكنها الأولى كسيدة مسلمة.

ونهاية يناير/كانون الثاني أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، عزمه ترشيح أول امرأة من أصل أفريقي قاضية في المحكمة العليا، وهي أعلى هيئة قضائية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكانت كيتانجي براون جاكسون (51 عاما)تعمل في الوقت الحالي قاضية بمحكمة استئناف كولومبيا وجرى تعيينها في منصبها الحالي العام الماضي، و عينت قاضية فيدرالية بحصولها على دعم 53 من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي مقابل 43 ضدها.

تخرجت كيتانجي براون جاكسونمن كلية الحقوق بجامعة هارفارد الأمريكية وشغلت عديد من الوظائف القانونية مبكرا منذ أن بدأت حياتها المهنية وفي عام 2012 رشحها الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما لشغل منصب قاضية في محكمة محلية بواشنطن العاصمة.

اشتهرت عام 2019 بدعم قرار استدعاء أحد مستشاري الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للشهادة أمام الكونجرس في قضية التدخل الروسي بالانتخابات الرئاسية.