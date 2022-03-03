إسرائيل والولايات المتحدة توقعان اتفاقا لتبادل المعلومات في مسعى للإعفاء من التأشيرة

إتاحة وصول الولايات المتحدة إلى هذه المعلومات شرطًا يجب أن تفي به أي دولة مهتمة بالانضمام إلى برنامج الإعفاء

وقعت إسرائيل والولايات المتحدة يوم الأربعاء على اتفاق لتبادل المعلومات، من شأنه أن يقرب إسرائيل من الانضمام إلى برنامج الإعفاء من التأشيرة الأمريكي، على الرغم من استمرار العراقيل. ووقع الاتفاقية وزير الأمن العام الإسرائيلي عومر بارليف ووكيل وزارة الأمن الداخلي الأمريكي، روبرت سيلفرز، وتسمح هذه لكل جانب بتقديم 1000 استفسار بخصوص السجلات الجنائية للمواطنين الذين يحاولون عبور الحدود.

ويعتبر إتاحة وصول الولايات المتحدة إلى مثل هذه المعلومات شرطًا يجب أن تفي به أي دولة مهتمة بالانضمام إلى برنامج الإعفاء، وفقًا لتايمز أوف إسرائيل.

وقالت وزيرة الداخلية الإسرائيلية أييليت شاكيد في بيان شكرت فيه السفير الأمريكي لدى إسرائيل توماس نيدس اليوم، "اتخذنا خطوة أخرى على طريق إعفاءات التأشيرة للإسرائيليين ووقعنا اتفاقية هي بمثابة معيار ضروري.

وتستمر جهود إسرائيل لتصبح الجهة الأربعين في البرنامج الأمريكي منذ سنوات، وأتت ثمارها عندما أخبر الرئيس الأمريكي جو بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في آب/أغسطس إن هذا شيء يعمل طاقمه على تحقيقه. وأخبر نيدز تايمز أوف يسرائيل أنه يأمل أن تضاف إسرائيل إلى البرنامج بحلول نهاية العام، بينما قالت شاكيد إنه يمكن الاتفاق على صفقة بحلول شباط/ فبراير المقبل.

وفي الوقت الحالي، يخضع الإسرائيليون للتقدم بطلب للحصول على تأشيرة قبل السفر إلى الولايات المتحدة، وهي عملية تستغرق غالبًا شهورًا، وأحيانًا سنة في الآونة الأخيرة بسبب جائحة كوفيد.

وأضافت شاكيد في خطابها الأربعاء أنه لا يزال هناك المزيد مما يجدر القيام به لإضافة إسرائيل إلى برنامج الإعفاء، مثل السماح للمواطنين الأمريكيين في غزة والضفة الغربية بالدخول إلى إسرائيل بدون تأشيرة.