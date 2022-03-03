الولايات المتحدة تعلن إعادة فتح قنصليتها في كوبا المغلقة منذ 2017

فرضت واشنطن على وزير الدفاع الكوبي قبل عام عقوبات مالية على خلفية قمع تظاهرات سلمية مؤيدة للديمقراطية

أعلن القائم بأعمال السفارة الأميركية في هافانا تيموثي سونييغا براون الخميس أن القنصلية الأميركية في كوبا المغلقة منذ 2017 ستستأنف إصدار تأشيرات الدخول بطريقة "محدودة".

وأوضح الدبلوماسي للصحافيين "يسعدنا أن نعلن ان سفارة الولايات المتحدة في هافانا ستبدأ بشكل محدود بعض خدمات تأشيرات الهجرة في إطار التوسيع التدريجي لخدمات السفارة".

يذكر أن العلاقات بين الولايات المتحدة وكوبا شهدت توترات كبيرة على مدى السنوات الماضية. وفرضت الولايات المتحدة في 22 تموز يوليو 2021 عقوبات مالية على وزير الدفاع الكوبي ألفارو لوبيز مييرا وعلى وحدة خاصة تابعة لوزارة الداخلية، على خلفية "قمع" التظاهرات السلمية والمؤيدة للديموقراطية" التي قامت مؤخرًا في كوبا، مهددةً بتدابير عقابية أخرى.