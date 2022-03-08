قتيل وجريحان بإطلاق نار أمام مدرسة ثانوية في ولاية آيوا الأميركية

تشهد البلاد في كلّ مرة يقع فيها حادث من هذا النوع تجدّداً للنقاش حول تفشّي الأسلحة النارية المدعم دستورياً

أسفرت عملية إطلاق نار وقعت أمام مدرسة ثانوية في ولاية آيوا الأميركية، أمس الإثنين، عن مقتل فتًى وأصيب آخران بجروح خطيرة بحسب ما أعلنت الشرطة، التي أشارت إلى أنّها أوقفت "مشتبهاً بهم محتملين".

وقال الضابط بول باريزيك المتحدّث باسم شرطة دي موين، عاصمة الولاية الواقعة في وسط البلاد، إنّ إطلاق النار تم على ما يبدو من سيارة مارة، في الساعة 14:48 (20:48 ت غ) أمام ثانوية "إيست هاي سكول". وأضاف في بيان تلقّته وكالة فرانس برس أنّه فور وصول قوات الشرطة إلى المكان عثرت على ثلاثة فتية وقد أصيبوا بالرصاص فتمّ نقلهم إلى المستشفى وتوفي أحدهم لاحقًا متأثراً بجراحه، فيما يخضع الآخران لتلقّي العلاج.

وفور وقوع إطلاق النار، أغلقت المدرسة أبوابها ومنعت أياً كان من الدخول إليها أو الخروج منها، ثم أعادت فتح أبوابها وسمحت للتلامذة والموظفين بالمغادرة، بحسب ما أعلنت إدارة المدارس العامة في المدينة.

وتتكرر في الولايات المتحدة عمليات إطلاق النار في المدارس والجامعات على وجه الخصوص، وتشهد البلاد في كلّ مرة يقع فيها حادث من هذا النوع تجدّداً للنقاش حول تفشّي الأسلحة النارية لكن لم يتم الحسم في مسألة إلغاء الحق الدستوري بحيازة الأسلحة.