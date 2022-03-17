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هندوراس: إقرار تسليم الرئيس السابق إلى الولايات المتحدة بتهمة تهريب المخدرات والرشوة

i24news

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يحتفل المتظاهرون خارج المحكمة الجزئية الأمريكية في نيويورك في 30 مارس 2021 بعد الحكم على خوان أنطونيو "توني" هيرنانديز ، شقيق رئيس هندوراس ، خوان أورلاندو هيرنانديز ، بالسجن المؤبد لارتكابه جرائم تهريب المخدرات.
TIMOTHY A. CLARY / AFPيحتفل المتظاهرون خارج المحكمة الجزئية الأمريكية في نيويورك في 30 مارس 2021 بعد الحكم على خوان أنطونيو "توني" هيرنانديز ، شقيق رئيس هندوراس ، خوان أورلاندو هيرنانديز ، بالسجن المؤبد لارتكابه جرائم تهريب المخدرات.

ألقت إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية على أرناندز الشهر الماضي بعد ورود طلب تسليم أمريكي

أكدت محكمة في هندوراس تسليم الرئيس السابق خوان أورلاندو هرنانديز إلى الولايات المتحدة بتهمة تهريب المخدرات والأسلحة وفق النشر في واينت. 

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وألقت إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية على هرناندز الشهر الماضي بعد ورود طلب تسليم أمريكي صدر على خلفية البت في تورط الرئيس السابق كشريك في قضية كوكايين وغسيل أموال رفعت ضد شقيقه بين عامي 2004 و 2022. كما أنه متهم بقبول ملايين الدولارات في رشاوى لمساعدة مهربي المخدرات في تجنب الاستجواب والملاحقة القضائية. 