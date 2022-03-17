ألقت إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية على أرناندز الشهر الماضي بعد ورود طلب تسليم أمريكي

أكدت محكمة في هندوراس تسليم الرئيس السابق خوان أورلاندو هرنانديز إلى الولايات المتحدة بتهمة تهريب المخدرات والأسلحة وفق النشر في واينت.

وألقت إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية على هرناندز الشهر الماضي بعد ورود طلب تسليم أمريكي صدر على خلفية البت في تورط الرئيس السابق كشريك في قضية كوكايين وغسيل أموال رفعت ضد شقيقه بين عامي 2004 و 2022. كما أنه متهم بقبول ملايين الدولارات في رشاوى لمساعدة مهربي المخدرات في تجنب الاستجواب والملاحقة القضائية.