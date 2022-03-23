وفاة مادلين أولبرايت الدبلوماسية الأمريكية السابقة عن 84 عامًا

أولبرايت كانت أول امرأة تتسلم منصب وزارة الخارجية الأمريكية في 1996

أعلن اليوم الأربعاء، عن وفاة مادلين أولبرايت، أول سيدة تتولى حقيبة الخارجية الأميركية، بعد معاناة مع المرض، وقالت أسرة الراحلة، في بيان على تويتر إن أولبرايت توفيت اليوم عن ناهز 84 عاما، متأثرة بإصابتها بمرض السرطان.

يذكر أن أولبرايت كانت أول امرأة تتسلم منصب وزارة الخارجية الأمريكية بعد أن سماها الرئيس بيل كلينتون في 5 كانون الأول 1996 لهذا المنصب وظلت في منصبها حتى 20 كانون الثاني 2001.

وقبل منصب الخارجية الأمريكية شغلت منصب مندوب الولايات المتحدة الأمريكية الدائم في الأمم المتحدة بدءا من 27 يناير 1993 وحتى 21 يناير 1997.

كانت مادلين من مؤيدي هيلاري كلينتون زوجة الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون لترشيح نفسها في انتخابات الرئاسة الأمريكية في 2008.

وتعرضت أولبرايت لانتقادات عقب مقابلة مع برنامج 60 دقيقة على شبكة سي بي إس، حيث سألها مجري الحوار عن الثمن الباهظ الذي دفعه أطفال العراق جراء الحرب، فأجابت "أعتقد أنه اختيار صعب، لكن الثمن- نعتقد أن الثمن كان يستحق ذلك" علمًا أنها اعتذرت لاحقًا عن أقوالها لكنها مع ذلك أيدت العقوبات.