16 قتيل على الأقل في إطلاق نار في ولاية كاليفورنيا الأميركية

16 قايل في إطلاق نار في مدينة ساكرامنتو في ولاية كاليفورنيا

أعلنت سلطات كاليفورنيا مقتل أكثر من 13 شخصا على الأقل وأصابة تسعة آخرون وسط مدينة ساكرامنتو، إثر إطلاق نار جماعي في مدينة ساكرامنتو في ولاية كاليفورنيا الأميركية في ساعة مبكرة من صباح الاحد، كما ذكرت الشرطة.

وقال شهود في المكان إن رجلاً فتح النار من سيارته على مجموعة كانت بالقرب من مطعم إل سانتو قبل أن يفر من مكان الحادث، حيث سُمع ما يصل إلى 50 طلقة نارية.

وأوضحت شرطة ساكرامنتو في بيان على تويتر "حددت الشرطة ما لا يقل عن 15 ضحية لإطلاق النار من بينهم ستة لقوا حتفهم". وكانت الشرطة دعت في وقت سابق الناس إلى تجنب المنطقة.

وصرح المتحدث باسم قسم شرطة ساكرامنتو أنه يتم التحقيق في إطلاق النار مع العديد من الضحايا، فيما لا يزال وضع المشتبه به غير معروف.