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16 قتيل على الأقل في إطلاق نار في ولاية كاليفورنيا الأميركية

i24news

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تم وضع حاجز على الطريق بعيدًا عن مكان وقوع حادث إطلاق نار جماعي في ساكرامنتو ، كاليفورنيا ، الأحد 3 أبريل 2022
AP Photo / Rich Pedroncelliتم وضع حاجز على الطريق بعيدًا عن مكان وقوع حادث إطلاق نار جماعي في ساكرامنتو ، كاليفورنيا ، الأحد 3 أبريل 2022

16 قايل في إطلاق نار في مدينة ساكرامنتو في ولاية كاليفورنيا

 أعلنت سلطات كاليفورنيا مقتل أكثر من 13 شخصا  على الأقل وأصابة تسعة آخرون وسط مدينة ساكرامنتو، إثر إطلاق نار جماعي في مدينة ساكرامنتو في ولاية كاليفورنيا الأميركية في ساعة مبكرة من صباح الاحد، كما ذكرت الشرطة.

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وقال شهود في المكان إن رجلاً فتح النار من سيارته على مجموعة كانت بالقرب من مطعم إل سانتو قبل أن يفر من مكان الحادث، حيث سُمع ما يصل إلى 50 طلقة نارية.

وأوضحت شرطة ساكرامنتو في بيان على تويتر "حددت الشرطة ما لا يقل عن 15 ضحية لإطلاق النار من بينهم ستة لقوا حتفهم". وكانت الشرطة دعت في وقت سابق الناس إلى تجنب المنطقة.

وصرح المتحدث باسم قسم شرطة ساكرامنتو أنه يتم التحقيق في إطلاق النار مع العديد من الضحايا، فيما لا يزال وضع المشتبه به غير معروف.