"الحرس الثوري - منظمة إرهابية": رئيس أركان الجيش الأمريكي ضد تحركات ادارة بايدن

ميلي: "أعتقد أن قوات الحرس الثوري منظمة إرهابية ولا أؤيد شطبها من القائمة"

أعرب رئيس أركان الجيش الأمريكي مارك ميلي أمس الخميس، عن معارضته لشطب الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية الأمريكية. وجاءت تصريحات ميلي أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي. وقال ميلي "أعتقد أن قوات الحرس الثوري منظمة إرهابية ولا أؤيد شطبها من القائمة".

وتأتي تصريحات المدعي العام الأمريكي بعد أنباء عن أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يفكر في هذه الخطوة، من أجل دفع تقدم المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة. وتوقع بايدن أن يتلقى في المقابل تعهدًا علنيًا من إيران للحد من التصعيد في الشرق الأوسط.

ورد رئيس الوزراء نفتالي بينيت ووزير الخارجية يائير لابيد ضد هذا الاقتراح، قائلين الشهر الماضي ان "الحرس الثوري منظمة إرهابية قتلت آلاف الأشخاص، بمن فيهم الأمريكيون. ونجد صعوبة في التفهم بأن الولايات المتحدة ستزيل تعريفها" كمنظمة إرهابية ".

وأوضح الاثنان موقفهما، قائلين إن "الحرس الثوري الإيراني هم حزب الله في لبنان، هم الجهاد الإسلامي في غزة، هم الحوثيون في اليمن، هم الميليشيات في العراق. يقف الحرس الثوري وراء الهجمات على المدنيين والجنود الأمريكيين في جميع أنحاء الشرق الأوسط."