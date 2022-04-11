أكد المعهد أن نسبة المشاركة في التصويت عرفت إقبالا ضعيفا من قبل الناخبين، حيث تراوحت بين بين 17 و18,2 بالمائة

فاز الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، في استفتاء أجري أمس الأحد، حول ما اذا كان ينبغي عليه الاستمرار في منصبه واكمال ولايته أو التنحي، بغالبية تراوح بين 90,3 و91,9 بالمئة من الأصوات الذين أيدوا استمراره في منصبه حتى عام 2024، حسب نتائج لفرز أولي للأصوات أجراه المعهد الوطني للانتخابات.

وأكد المعهد أن نسبة المشاركة في التصويت عرفت إقبالا ضعيفا من قبل الناخبين، حيث تراوحت بين بين 17 و18,2 بالمئة، ما يعني أنه حتى لو خسر أوبرادور، البالغ 68 عاما والذي تم انتخابه في 2018 لمدة ست سنوات، فلن تكون النتيجة ملزمة قانونا.

وكان قد دعي نحو 93 مليون مكسيكي إلى المشاركة في هذا الاستفتاء الذي لم يكن ليشكل أي خطر على رئاسة أوبرادور كونه يحظى بنسبة تأييد تقترب من 60 بالمائة، وحتى أن الرئيس اليساري نفسه كان من أكثر المتحمسين لإجرائه.

ويأتي هذا الاستفتاء قبل شهرين من انتخاب حكام ست ولايات من أصل 32، يأمل حزب الرئيس في تعزيز قاعدته الانتخابية فيها، ويتطلع هذا الحزب أيضا إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2024.

ويشتبه المعارضون بأن الرئيس أوبرادور يريد الاعتماد على الاستفتاء للتخطيط لإعادة انتخابه، وهو أمر من المحرمات في المكسيك منذ العهد البعيد المسمى "بروفيرياتو". وحينذاك بقي الرئيس بورفيريو دياز في السلطة نحو ثلاثين عاماً من 1884 إلى 1911، وينص الدستور المكسيكي فقط على ولاية رئاسية واحدة مدتها ست سنوات.