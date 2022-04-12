تقارير أمريكية: إصابة عدة أشخاص في إطلاق نار في محطة مترو في نيويورك

وعثرت الشرطة الامريكية على عدة مواد متفجرة في محطة القطارات في نيويورك

أصيب 13 شخصا على الأقل بعد ظهر اليوم من إطلاق نار في محطة القطارات التحتية في نيويورك، جاء هذا بحسب ما نقلته وسائل إعلامية في الولايات المتحدة، ووقع إطلاق النار في منطقة بروكلين، وعثر فيها أيضا على عبوات ناسفة لم تنفجر، ومن الممكن أنه تم تفجير عبوات أخرى.

وسائل الإعلام الامريكية قالت إن الحدث وقع في المحطة بالشارع 36 في حي سانسيت بارك الساعة الـ08:30 بحسب التوقيت المحلي، وهي ساعة تكون بها محطة القطارات التحتية مزدحمة جدا.

وبحسب التقارير،قام شخص مشتبه بإطلاق نار وظهر وهو يلبس زي عامل بناء، يشبه انه الزي الذي يرتديه عمال هيئة مواصلات الميتروبولين في نيويورك. ولاذ بالفرار بعد قيامه بإطلاق النار. وعلى ما يبدو كان يرتدي قناعا للغاز، ويبدو أنه كان إلى جانبه مطلق نار آخر، ولكن لا يوجد تأكيد على هذا.

وتظهر في الصور التي تصل من محطة القطارات المركزية بقع دم على الأرصفة، وأشخاصا يتلقون العلاج من المارة، وافادت وسائل الاعلام المحلية أن حركة القطارات في المنطقة توقفت، وطاقم تحييد القنابل تابع لشرطة نيويورك وصل لساحة الحدث، وأفيد لاحقا أنه حاليا لا يوجد في الساحة "متفجرات فعالة".