تقرير: شرطة نيويورك تلقي القبض على المشتبه به في إطلاق النار في بروكلين

"أن شرطيَين رصداه في أحد شوارع مانهاتن واقتيد إلى الحجز. ومن المقرر أن يعقد مسؤولون إحاطة صحافية "

أوردت وسائل إعلام أميركية، مساء اليوم الأربعاء، أن شرطة نيويورك ألقت القبض على مشتبه به في إطلاق النار على عشرة أشخاص في قطار أنفاق مزدحم في بروكلين، بعد أكثر من 24 ساعة من الهجوم المروع،

وكانت الشرطة ذكرت اسم فرانك جيمس البالغ 62 عاما كمشتبه به في الهجوم. وأوردت شبكة "سي إن إن" أن شرطيَين رصداه في أحد شوارع مانهاتن واقتيد إلى الحجز. ومن المقرر أن يعقد مسؤولون إحاطة صحافية في هذا الشأن في وقت لاحق الأربعاء.

وأعلن مسؤولون، أمس الثلاثاء، أن "مسلحا ملثما ألقى قنبلة دخان ثم أطلق الرصاص في عربة لقطارات مترو الأنفاق في نيويورك، مما أدى إلى إصابة 16 شخصا، وإثارة حالة من الفوضى"