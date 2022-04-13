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تقرير: شرطة نيويورك تلقي القبض على المشتبه به في إطلاق النار في بروكلين

i24NEWS - AFP

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احتشد أفراد من قسم شرطة نيويورك وأفراد الطوارئ في الشوارع بالقرب من محطة مترو أنفاق في مدينة نيويورك حي بروكلين في 12 أبريل 2022. وقالت السلطات إن ما لا يقل عن 13 شخصًا أصيبوا خلال حادث إطلاق نار
ANGELA WEISS / AFPاحتشد أفراد من قسم شرطة نيويورك وأفراد الطوارئ في الشوارع بالقرب من محطة مترو أنفاق في مدينة نيويورك حي بروكلين في 12 أبريل 2022. وقالت السلطات إن ما لا يقل عن 13 شخصًا أصيبوا خلال حادث إطلاق نار

"أن شرطيَين رصداه في أحد شوارع مانهاتن واقتيد إلى الحجز. ومن المقرر أن يعقد مسؤولون إحاطة صحافية "

أوردت وسائل إعلام أميركية، مساء اليوم الأربعاء، أن شرطة نيويورك ألقت القبض على مشتبه به في إطلاق النار على عشرة أشخاص في قطار أنفاق مزدحم في بروكلين، بعد أكثر من 24 ساعة من الهجوم المروع،

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وكانت الشرطة ذكرت اسم فرانك جيمس البالغ 62 عاما كمشتبه به في الهجوم. وأوردت شبكة "سي إن إن" أن شرطيَين رصداه في أحد شوارع مانهاتن واقتيد إلى الحجز. ومن المقرر أن يعقد مسؤولون إحاطة صحافية في هذا الشأن في وقت لاحق الأربعاء.

وأعلن مسؤولون، أمس الثلاثاء، أن "مسلحا ملثما ألقى قنبلة دخان ثم أطلق الرصاص في عربة لقطارات مترو الأنفاق في نيويورك، مما أدى إلى إصابة 16 شخصا، وإثارة حالة من الفوضى" 