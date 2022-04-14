إدانة جهادي من تنظيم الدولة الإسلامية في الولايات المتحدة بتهمة قتل رهائن أميركيين

أدين الشافعي لدوره في خطف وقتل الصحافيين جيمس فولي وستيفن سوتلوف وعاملَي الإغاثة كايلا مولر وبيتر كاسيغ

أدانت محكمة أميركية الخميس، الجهادي في تنظيم الدولة الإسلامية الشافعي الشيخ، بتهمة خطف أربعة رهائن أميركيين وقتلهم في سوريا، ضمن خلية "البيتلز" التابعة للتنظيم.

وأدانت محكمة في ألكسندريا قرب واشنطن الشافعي الشيخ، وهو عضو في خلية "البيتلز" التي أطلق عليها هذا الاسم بسبب لكنة أعضائها البريطانية، لدوره في خطف وقتل الصحافيين جيمس فولي وستيفن سوتلوف وعاملَي الإغاثة كايلا مولر وبيتر كاسيغ. وستعلن عقوبته في وقت لاحق، علما أنه يواجه احتمال الحكم عليه بالسجن مدى الحياة.