واشنطن: مقتل شخص حاول الهجوم على مسكن سفير بيرو بـ"عصا معدنية" بعد تحذيره

قالت شرطة العاصمة إنه "لا معلومات كافية لدينا حتى الآن عن هوية من حاول الهجوم على مسكن سفير بيرو".

أعلنت شرطة العاصمة الأمريكية واشنطن،اليوم الأربعاء، عن مقتل شخص حاول الهجوم على مسكن سفير بيرو بـ"عصا معدنية" بعد تحذيره، وقالت إن "أنباء عن إطلاق نار وردت صباح اليوم الأربعاء في مقر إقامة السفير في حي فورست هيلز بشمال غرب واشنطن" ولم تتضح الظروف المحيطة بإطلاق النار ولم يعرف ما إذا كان أحد قد أصيب.

وقالت شرطة العاصمة إنه "لا معلومات كافية لدينا حتى الآن عن هوية من حاول الهجوم على مسكن سفير بيرو".

ووفقا للمتحدث باسم قوات الخدمة السرية أنتوني غوليلمي، فإن الحادث الذي وقع في منزل السفير البيروفي كان إطلاق نار شارك فيه أحد الضباط، مبينا أنه “بعد وقوع مواجهة، أطلق ضباط يرتدون الزي الرسمي النار على متسلل دخل المنزل قبل الساعة 8 صباحا بوقت قصير”.

وأكد المتحدث أن “الضباط في طريقهم إلى مكان الحادث”. ولم يبلغ عن وقوع إصابات بين الضباط.