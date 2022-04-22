تسليم رئيس هندوراس السابق للولايات المتحدة لمحاكمته في قضية تهريب وتجارة المخدرات

هندوراس تسلم رئيسها السابق إلى الولايات المتحدة لمحاكمته في قضية تهريب مخدرات

سلمت هندوراس أمس الخميس، الرئيس السابق خوان أورلاندو هيرنانديز إلى الولايات المتحدة لمواجهة اتهامات بتهريب المخدرات والأسلحة، وهذا بعد أن أعلنت السلطات الأمريكية سابقًا أنه حليف رئيسي في الحرب على المخدرات.

وقد ألقي القبض على الرئيس السابق بعد أسابيع فقط من انتهاء ولايته الثانية. ونُقل هيرنانديز على متن طائرة تابعة لإدارة مكافحة المخدرات الأمريكية إلى نيويورك. وهناك سيواجه هيرنانديز تهم التآمر لإدخال مواد محظورة إلى الولايات المتحدة، وحمل واستخدام أسلحة، بالإضافة إلى تهمة التآمر لحمل الأسلحة واستخدامها.

في وثائق المحكمة ، زعم المدعون الأمريكيون أن هيرنانديز متورط في "مؤامرة تهريب مخدرات فاسدة وعنيفة" نقلت أكثر من 550 طنا من الكوكايين إلى الولايات المتحدة. كما ووجهت إليه تهمة التآمر لارتكاب جرائم حيازة رشاشات وأجهزة تخريبية.

ويقول ممثلو الادعاء إن هيرنانديز تلقى ملايين الدولارات من عصابات المخدرات، بما في ذلك بارون المخدرات المكسيكي سيئ السمعة جواكين "إل تشابو" جوزمان. وفقًا لذلك، استخدم هيرنانديز الأموال لتمويل حملاته السياسية وشارك في تزوير سجلات الناخبين في انتخابات 2013 و 2017 الرئاسية في هندوراس.