دبلوماسي كويتي ينجو من حادث إطلاق نار في واشنطن

قالت الصحيفة، إن "14 طلقة أصابت سيارة المستشار محمد العميري، وهو دبلوماسي كويتي في واشنطن"

أفادت صحيفة صحيفة "الراي" الكويتية، اليوم الأحد، أن دبلوماسي كويتي يعمل بعثة بلاده لدى الولايات المتحدة الأمريكية نجا اليوم من حادث إطلاق نار.

وقالت الصحيفة، إن "14 طلقة أصابت سيارة المستشار محمد العميري، وهو دبلوماسي كويتي في واشنطن، حيث كان ينتظر داخل سيارته خروج أبنائه من المدرسة"، مشيرة إلى أنه، " لم يصب بأي أذى".

ولم يعرف بعد حتى لحظة كتابة هذا الخبر، خلفيات الحادث وهل كان يستهدف الدبلوماسي الكويتي أم تصادف وجوده مع إطلاق نار في المكان.

ومن جانب آخر، أعلنت السلطات الأمريكية، أن "مسلحا فتح النار على ضحايا عشوائيين من نافذة بالطابق العلوي من بناية سكنية بالقرب من مدرسة إعدادية للنخبة في العاصمة الأمريكية واشنطن يوم الجمعة،؛ مما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص، ثم أقدم المهاجم على الانتحار بعد أن اقتحمت الشرطة مسكنه".

وقالت الشرطة، إن المشتبه به يدعى ريموند سبنسر 23 عاما، من ضاحية فيرفاكس بولاية فرجينيا، وتم التعرف عليه في البداية من مقطع مصور نشره على وسائل التواصل الاجتماعي، أظهر على ما يبدو إطلاق أعيرة نارية من نافذة بالطابق العلوي.

وفي سبتمبر/أيلول 2021 قال موقع "كويتيون في أمريكا"، إن "أحد الطلبة الكويتيين الدارسين في الولايات المتحدة الأمريكية تعرضت شقته لوابل من الرصاص من قبل مجموعة مسلحة".