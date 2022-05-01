الخارجية الأمريكية تؤكد موافقة إسرائيل على عودة واشنطن إلى اليونسكو وسط صمت إسرائيلي

تأتي تصريحات بلينكن على خلفية قرار واشنطن استئناف عضويتها في المنظمة التي انسحبت منها في خطوة منسقة مع إسرائيل

أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين عن ثقته بأن إسرائيل تدعم عودة الولايات المتحدة إلى صفوف منظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة.

وتأتي تصريحات بلينكن على خلفية قرار واشنطن استئناف عضويتها في المنظمة التي انسحبت منها في خطوة منسقة مع إسرائيل عام 2019، في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي أبدى انزعاجه من المنظمة التي تستهدف في قراراتها إدانة إسرائيل لصالح الفلسطينيين، بشكل ممنهج وغير مقبول، وفق تعبيره.

ويفيد موقع "إسرائيل هيوم" أن وزارة الخارجية الإسرائيلية امتنعت عن التعليق على صحة الادعاء الأمريكي من عدمه.

وأثارت عدة قررات لليونسكو استياء إسرائيل ولا سيما إدانتها للوجود الإسرائيلي في القدس الشرقية، واعترافها بالمواقع التاريخية اليهودية في المدينة كمواقع تراثية فلسطينية، بحسب إسرائيل هيوم. وكانت اليونسكو قد استجابت لمطلب السلطة الفلسطينية منحها صفة العضوية الكاملة في عام 2011 على الرغم من أنها لا تمتلك هذه العضوية في الأمم المتحدة.

وأشار بلينكن الذي أدلى بهذه التصريحات في جلسة استماع بمجلس الشيوخ الأمريكي، بأن عودة الولايات المتحدة إلى المنظمة ستكون خطوة مهمة في لجم التمدد الصيني. لا سيما أن اليونسكو تملك الصلاحية لوضع المعايير والأنظمة بخصوص المواضيع التكنولوجية المختلفة التي تثير قلق إسرائيل.

وأوضح المسؤول أنه "عندما لا نجلس إلى الطاولة، هناك من ينفرد في وضع القواعد والمعايير في هذه المجالات، وعلى ما يبدو فإن هذه الجهة هي الصين ".