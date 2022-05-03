وزير الدفاع الأمريكي السابق: ترامب اقترح اطلاق النار على المتظاهرين

الرئيس جاء بفكرة إطلاق النار على المتظاهرين الذين نزلوا إلى الشوارع بعد قتل جورج فلويد عام 2020

قال وزير دفاع الولايات المتحدة السابق مارك أسبر، الذي خدم أكثر من عام بقليل خلال إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، في كتابه الجديد إن الرئيس جاء بفكرة إطلاق النار على المتظاهرين الذين نزلوا إلى الشوارع بعد قتل جورج فلويد عام 2020. ونقلت شبكة سي إن إن عن ترامب قوله لقوات الأمن: "ألا يمكنكم بكل بساطة أن تطلقوا النار عليهم؟".

في الماضي ، تم سماع تقارير مماثلة تضمنت توثيقًا للصحفي مايكل بندر والذي نشره في كتابه. في العام الماضي، كشف عن تفاصيل جديدة حول الكيفية التي طلب فيها ترامب مرارًا وتكرارًا من سلطات إنفاذ القانون إطلاق النار على المتظاهرين خلال تجمعات البيت الأبيض. "فقط أطلق النار عليهم"، "كن قاسياً معهم!"

اجتاحت الاحتجاجات التي أعقبت وفاة جورج فلوي ، المعروفة باسم "حياة السود مهمة"، شوارع الولايات المتحدة، بما في ذلك واشنطن العاصمة مقر إقامة الرئيس. وبحسب منشورات سابقة، سعى الرئيس السابق لنشر قوات عسكرية في شوارع العاصمة، بينما رفض أسبر بشدة.

في تشرين الثاني (نوفمبر) 2020، أنهى وزير الدفاع السابق فترة ولايته في إدارة ترامب، بتكهنات بأن الخلافات بينه وبين الرئيس وقت الاحتجاجات هي التي أدت إلى إقالته.