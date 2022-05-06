جو بايدن يعين أول امرأة سوداء متحدثة باسم البيت الأبيض

تعيين كارين جان-بيير متحدثة جديدة باسم البيت الأبيض، لتكون أول امرأة ومثلية تتولى هذا المنصب.

أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، امس الخميس، عن تعيين كارين جان بيير متحدثة باسم البيت الأبيض، وبحسب بيان صحفي، قال بايدن "أنا فخور بأن أعلن أن كارين جان بيير ستعمل متحدثة للبيت الأبيض".

وقال بايدن "لا تجلب كارين الخبرة والموهبة والنزاهة اللازمة لهذه الوظيفة فحسب، ولكنها ستستمر في قيادة الطريق والتواصل حول عمل إدارة بايدن وهاريس نيابة عن الشعب الأميركي".

وستصبح جان بيار أول امرأة مثلية وأول امرأة من أصور إفريقية تشغل منصب المتحدثة باسم البيت الأبيض. وعملت جان بيير في منصب النائب الأول للمتحدثة باسم البيت الأبيض، وهي مستشارة منذ فترة طويلة للرئيس بايدن، وعملت في مناصب سياسية رفيعة في إدارة بايدن، وحملته الانتخابية.