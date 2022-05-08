27 قتيلا على الأقل في انفجار فندق في هافانا

قُتل 27 شخصا على الأقلّ وأصيب أكثر من خمسين آخرين الجمعة في انفجار قوي وقع في فندق ساراتوغا في وسط هافانا

وقال الطبيب خوليو غيرّا، مسؤول الخدمات الاستشفائيّة في وزارة الصحّة، في مؤتمر صحافي، إنّ هناك جثّة "انتُشِلت من المكان، ما يرفع الحصيلة إلى 27" قتيلًا. وكان سُجّل، في حصيلة سابقة، وجود 26 قتيلًا.

وأوضح غيرّا أنّ من بين 81 مصابًا، كان لا يزال هناك السبت 37 شخصًا يتلقّون عناية طبّية في المستشفيات.

وهناك أربعة أطفال وفِتْيان بين ضحايا هذا الانفجار الذي يُرجّح أنه نجم من تسرّب للغاز.

وكان الفندق خاليًا من أيّ سائح، خصوصًا لأنّه مغلق منذ عامين بسبب جائحة كوفيد. لكنّ عمّالاً وموظّفين كانوا بداخله، استعدادًا لإعادة افتتاحه الثلاثاء المقبل بعد ترميمه.

وفي وقتٍ سابق، قال روبرتو إنريكيز كالزاديلا، المتحدّث باسم مجموعة "غافيوتا" السياحيّة، خلال مؤتمر صحافي، إنّه "عند وقوع الحادث، كان 51 موظّفًا يعملون في المبنى (...) قضى منهم 11 بحسب معلوماتنا حتّى الآن، فيما فقِد 13 ونقل ستّة إلى المستشفى، وتمكّن الباقون من الخروج في الوقت المناسب".

ومن بين الضحايا سائحة إسبانيّة تبلغ 29 عامًا كانت تسير قرب الفندق وأصيب زوجها بجروح خطرة.

وكتب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في تغريدة "كلّ تضامننا مع العائلات وجميع الضحايا والجرحى. وكلّ دعمنا أيضا للشعب الكوبي".