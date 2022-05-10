الإكوادور: مواجهات بين عصابتين في سجن بيلافيستا تخلف 43 قتيلا وفرار أكثر من 100 سجين

تم إدخال 13 شخصا إلى المستشفى، والعديد منهم أصيبوا بجروح خطيرة، ومن المحتمل أن يرتفع عدد (الوفيات)"

قالت السلطات الإكوادور إن مواجهة اندلعت بين عصابتين داخل سجن بيلافيستا في سانتو دومينجو دا لوس كولورادوس، الواقعة وسط البلاد "خلفت 43 قتيلا وفرار نحو 100 سجينا وأن الوضع يتطور".

وقال وزير الداخلية باتريسيو كاريلو، إن "المواجهات بين أفراد عصابتين اندلعت في وقت مبكر من صباح الإثنين، ما دفع إلى تفعيل (بروتوكولات الأمن) لاحتواء الاضطرابات في السجن."وأوضح أنه "تم إدخال 13 شخصا إلى المستشفى، والعديد منهم أصيبوا بجروح خطيرة، ومن المحتمل أن يرتفع عدد (الوفيات)".وأضاف أن "المعتدين تصرفوا بوحشية شديدة"، فيما أعقب أعمال العنف هروب جماعي.

ومن جهته قال قائد الشرطة الجنرال فوستو ساليناس إن" 120 هاربا أعيد توقيفهم لكن 108 ما زالوا في عداد المفقودين وأن 250 شرطيا و200 عسكري وتعزيزات إضافية في الطريق"

ميدانيا، نقلت سيارات الإسعاف جرحى أصيبوا بجروح في الوجه بينما تجمّع أقارب سجناء حول السجن يتسقّطون أنباء عن أقاربهم.

ويقع سجن بيلافيستا على بعد حوالى 80 كلم عن العاصمة كيتو وهو قادر على استيعاب 1200 سجين، لكن ينزل فيه حاليا 1700 سجين.

وغالبًا ما تكون الاشتباكات عنيفة السجون الإكوادورية، حيث لقي ما يقارب 350 سجينًا مصرعهم منذ فبراير/شباط 2021.ووقع التمرد الأخير مطلع أبريل/نيسان في سجن جنوب البلاد حيث قتل 20 سجينًا وتعرضت جثث للتشويه.

ووفقًا للحكومة فإن العصابات المتنافسة لمهربي المخدرات الخاضعة لسيطرة الكارتلات المكسيكية، تشن حربًا للسيطرة على السجون المكتظة، وهي حرب عجزت السلطات حتى الآن عن وقفها.