رئيس الوزراء الإسرائيلي يجتمع مع رئيس الإكوادور في القدس لبحث التعاون بين البلدين

ويقدر حجم التبادل التجاري في البضائع بين البلدين بنحو 44 مليون دولار.

التقى رئيس الوزراء نفتالي بينيت اليوم الخميس، برئيس الإكوادور غييرمو لاسو في مكتبه بالقدس. وناقش الرئيسان سبل التعاون بين إسرائيل والإكوادور في قضايا الابتكار والتكنولوجيا والأمن الداخلي.

وتعتبر هذه الزيارة الرسمية الأولى لرئيس الإكوادور إلى إسرائيل وتشكل ذروة دفء العلاقات بين البلدين والتي بدأت منذ تولي لاسو المنصب قبل نحو عام. ورافق الرئيس لاسو وزير الدولة للشؤون الخارجية والهجرة ووزير الإنتاج والتجارة والاستثمار في الإكوادور. كما حضر اللقاء سفير إسرائيل لدى الإكوادور وسفيرة الإكوادور لدى إسرائيل.

وشكر رئيس الوزراء بينيت الرئيس لاسو، على قيادته لتغيير سياسة الإكوادور تجاه إسرائيل.

وأفاد موقع "يسرائيل ديفنس"، أنه اعتبارًا من عام 2021 ، تصدر الإكوادور، البلد الواقع في الجزء الشمالي الغربي من أمريكا الجنوبية، إلى إسرائيل بشكل أساسي المنتجات الزراعية الطازجة والمنتجات الغذائية بقيمة حوالي 8 ملايين دولار ، بينما تستورد من إسرائيل الآلات والمكننة الكهربائية والتقنية والمطاط والبلاستيك والمواد الكيميائية و منتجات الصناعات الكيماوية بقيمة 36 مليون دولار. ويقدر حجم التبادل التجاري في البضائع بين البلدين بنحو 44 مليون دولار.