نيويورك: مقتل 10 أشخاص رميًا بالرصاص في سوبر ماركت في بافلو بدافع عنصري

11 من مجموع الضحايا هم من السود والاثنين الآخرين من البِيض، في حيّ تقطنه غالبيّة من السود الأمريكيين الأفارقة

استهدف شاب أمريكي أبيض سوبرماركت في مدينة بوفالو بشمال ولاية نيويورك، وأطلق النار على رواده ما أسفر عن مقتل عشرة أشخاص على الأقل معظمهم أميركيّون من أصول إفريقيّة، في حادثة اعتبرتها السلطات مجزرة ذات طابع عنصري.

وقال ستيفن بيلونجيا الشرطي في مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) في بوفالو، خلال مؤتمر صحافي، "نحقّق في هذه الحادثة باعتبارها جريمة مدفوعة بالكراهية وقضيّة تطرّف عنيف بدوافع عنصريّة".

وأوقف القاتل على الفور في مكان الواقعة، وهو ملاحق بتهمة "القتل العمد مع سبق الإصرار".

وقالت الشرطة والسلطات القضائيّة المحلّية إنّه شاب أبيض يبلغ 18 عامًا يرتدي زيًا من النوع العسكري وكانت بحوزته سترة واقية من الرصاص وخوذة وكاميرا من أجل بثّ جريمته مباشرة على الإنترنت.

وقال جوزف غراماغليا قائد شرطة بوفالو إنّ "عشرة أشخاص قُتلوا" وأصيب ثلاثة آخرون، موضحا أن 11 من مجموع الضحايا هم من السود والاثنين الآخرين من البِيض، في هذا الحيّ الذي تقطنه غالبيّة من الأميركيّين من أصول إفريقيّة في بوفالو.

وأضاف غراماغليا أن الشاب أطلق النار في البداية على أربعة أشخاص في ساحة لركن السيّارات في سوبرماركت "تُوبْس" ما أسفر عن مقتل ثلاثة منهم، قبل دخوله إلى المتجر حيث ارتكب مجزرة. وقام حارس الأمن وهو شرطيّ متقاعد، بفتح النار على الشاب لتحييده لكن سترته الواقية من الرصاص حالت دون إصابته، بينما قام الأخير بإطلاق النار على الحارس.

من جانبه، بادر سفير إسرائيل إلى الولايات المتحدة مايك هرتسوغ إلى تقديم العزاء في أعقاب مذبحة بافلو قائلاً: " إسرائيل إلى جانبكم في هذا الوقت العصيب".