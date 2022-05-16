الولايات المتحدة: قتيل وأربعة جرحى جراء إطلاق نار في كنيسة بكاليفورنيا

"معظم الضحايا آسيويون يتحدرون من تايوان.وما يزال التحقيق جاريا مع نحو 30 إلى 40 شاهدا كانوا داخل المبنى".

ذكرت سلطات لإنفاذ القانون في ولاية نيويورك، مقتل شخص وإصابة أربعة آخرون "بجروح خطرة"،واعتقال شخص مشتبه به، الأحد، جراء إطلاق نار في كنيسة قرب لوس أنجلس، بعد يوم واحد من مقتل عشرة أشخاص في إطلاق نار داخل سوبرماركت في ولاية نيويورك.

وقالت السلطات إن "المصلين كانوا يشاركون في مأدبة أعقبت شعائر دينية صباحيّة في الكنيسة، عندما بدأ المسلح عمليّته"مشيرة إلى أن" معظم الضحايا آسيويّون يتحدّرون من تايوان.وقال المسؤولون إنهم ما زالوا يحققون في التفاصيل مع نحو 30 إلى 40 شاهدا كانوا داخل المبنى".

وأشار المسؤول في مقاطعة أورنج جيف هالوك، إلى أن "مصلين تمكنوا بعد ذلك من إيقاف مطلق النار"، مضيفًا "ربطوا ساقَيه بحبل وصادروا ما لا يقلّ عن سلاحَين" قبل وصول الشرطة إلى المكان للقبض عليه.وقال هالوك "أظهرت تلك المجموعة من روّاد الكنيسة (...) بطولة وشجاعة استثنائيّتَين. لقد حالوا، بلا شكّ، دون وقوع مزيد من الإصابات والقتلى".

وذكر أن المحقّقين ما زالوا يبحثون عن الدافع وراء هذه العمليّة، لافتا إلى أنّ المسلّح المشتبه في أنّه منفّذ العمليّة والذي لم يُصب خلال إطلاق النار، يُعتقد أنّه رجل آسيوي في الستّينات من العمر.

ووصفت النائبة الديموقراطيّة عن مقاطعة أورنج، كيتي بورتر، إطلاق النار بأنّه "خبر مزعج ومثير للقلق، خصوصا بعد أقل من يوم على إطلاق نار جماعي في بوفالو"، مضيفة "هذا يجب أن لا يُصبح وضعنا الطبيعي الجديد".

واستنادا إلى إدارة المقاطعة، تقع الكنيسة في بلدة لاغونا وودز، على بُعد 45 ميلاً (70 كيلومترا) جنوب شرق لوس أنجليس.

وقالت الرئاسة الأميركيّة في بيان إنّ "الرئيس (جو بايدن) والسيّدة الأولى سيتوجّهان إلى بوفالو ليُشاركا المجتمع المحلّي حزنه" على فقدان "عشرة أشخاص في حادثة إطلاق نار جماعي مروّعة وعبثيّة".