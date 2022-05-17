الرئيس الأمريكي يصف مجزرة بافالو بأنها "إرهاب داخلي"

قال بايدن إن "تفوق العرق الأبيض سُم يسري في عروق نظامنا السياسي وقد سُمح له بأن يتفاقم أمام أعيننا"

وصف الرئيس جو بايدن الثلاثاء إطلاق النار على جمع من الأميركيين السود أودى بحياة 10 منهم في بافالو بنيويورك بأنه "إرهاب داخلي"، مؤكدا أن "ما حدث هنا هو إرهاب صريح ومباشر. إرهاب داخلي". كذلك وصف نظرية تفوق العرق الأبيض بأنها "سم".

وقال بايدن إن "تفوق العرق الأبيض سُم يسري في عروق نظامنا السياسي وقد سُمح له بأن يتفاقم أمام أعيننا"، منددًا "بأولئك الذين ينشرون الكذب من أجل السلطة والمكاسب السياسية والربح".

وكان شاب أبيض قد فتح النار في سوبر ماركت السبت في بوفالو بشمال ولاية نيويورك، ما أسفر عن مقتل عشرة أشخاص على الأقل معظمهم أمريكيون من أصول إفريقيّة، في حادثة اعتبرتها السلطات مجزرة ذات طابع عنصري.

وقال ستيفن بيلونجيا الشرطي في مكتب التحقيقات الفدرالي في بوفالو، خلال مؤتمر صحافي في هذه المدينة الشماليّة الواقعة على بحيرة إيرييه قرب الحدود مع كندا، "نحقّق في هذه الحادثة باعتبارها جريمة مدفوعة بالكراهية وقضيّة تطرّف عنيف بدوافع عنصريّة".

وأوقف القاتل على الفور في مكان الواقعة، وهو ملاحق بتهمة "القتل العمد مع سبق الإصرار" وقد أودِع السجن.

وقالت الشرطة والسلطات القضائيّة المحلّية إنّه شاب أبيض يبلغ 18 عامًا يرتدي زيًا من النوع العسكري وكانت بحوزته سترة واقية من الرصاص وخوذة وكاميرا من أجل بثّ جريمته مباشرة على الإنترنت.